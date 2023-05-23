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«الملك» على بُعد خطوة من رقم قياسي في موسم «استثنائي»

«الملك» على بُعد خطوة من رقم قياسي في موسم «استثنائي»
23 مايو 2023 11:00

علي معالي (دبي)
يسعى فريق الشارقة إلى كتابة تاريخ جديد في سطوره في آخر بطولات الموسم الكروي، حيث جاء تأهله للمباراة النهائية لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ليصبح الفريق على بُعد خطوة واحدة من تسجيل رقم قياسي جديد في ملاعبنا، بالاقتراب من لقب رابع على التوالي في موسم واحد، ليضع «الملك» بصمته الإيجابية الرائعة بالتواجد في نهائي كل المسابقات هذا الموسم، باستثناء دوري أدنوك للمحترفين الذي حل فيه سابعاً، رغم أنه تصدر القمة على مدار جولات مختلفة.
وكانت المواجهة الأخيرة مع الجزيرة حاسمة بالنسبة للملك، حيث حملت الرقم (8) في كأس رابطة المحترفين، ورغم تأهل الشارقة للمباراة النهائية، لكن ما زالت كفة الفريقين متساوية في عدد الانتصارات بواقع 3 لكل فريق، في حين تعادلا مرتين، ونجح «الملك» في الوصول إلى نهائي هذه البطولة للمرة الثانية في تاريخه، حيث كانت الأولى موسم 2014-2015.
كما استطاع الغيني عثمان كمارا فرض سيطرته الهجومية المميزة في هذه البطولة مسجلاً 6 أهداف من 10 أهداف للشارقة في كأس رابطة المحترفين، وخرجت المباراة بتساوي الشارقة والجزيرة في الأهداف المُسجّلة خلال مواجهات الفريقين بكأس رابطة المحترفين بتسجيل كل منهما لـ 13 هدفاً.
ويُحسب لفريق الشارقة التواجد على منصات التتويج في 3 مناسبات في زمن قياسي، الأولى عندما توج بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة بالفوز على الوحدة في 21 أكتوبر الماضي، ثم تلاه الفوز بلقب كأس السوبر على حساب نادي العين يوم 25 فبراير الماضي، واللقب الثالث جاء في 28 أبريل بالتتويج بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة، في مباراة تاريخية انتهت بفوز «الملك» بركلات الترجيح 14- 13، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1.
وعندما يلتقي الشارقة مع العين على نهائي آخر بطولات الموسم الكروي، فإن ذلك يصبح رقماً قياسياً في حد ذاته بأن يلتقيا معاً على 3 نهائيات في زمن قياسي مدته 91 يوماً، حيث كانت المواجهة الأولى في نهائي السوبر في فبراير الماضي، ونهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي السبت المقبل، كما أن «الملك» فرض نفسه بقوة بالتواجد في 4 نهائيات خلال مدة وجيزة وصلت إلى 7 أشهر حقق فيها 3 بطولات، وإذا نجح في التتويج بالرابعة فسوف يكون ذلك إنجازاً، يتحقق للمرة الأولى في ملاعبنا.
وبعد المباراة كانت الاتهامات كثيرة ومتبادلة، حيث علق كايزر مدرب الجزيرة بأن الشارقة لعب على إضاعة الوقت للتأهل للنهائي وحقق ما أراد، وجاء رد كاتلين المدرب المساعد لفريق الشارقة قائلاً: «وجهة نظر كايزر نحترمها، ولكنه نسي في نفس الوقت القول بأن هناك غيابات مؤثرة للغاية كانت في صفوف فريقي».
كما كانت الاتهامات كثيرة لحكم المباراة بأنه ساهم في عدم خروجها بالشكل المناسب لدرجة أن كاتلين علق أيضاً بقوله: «المباراة كانت تحتاج إلى حكم أفضل نوعاً ما»، مشيراً في نفس الوقت إلى أن الضرر وقع على الفريقين من أداء حكم المباراة.

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