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رئيس فيفا معلقاً على العنصرية: هذا جنون!!

رئيس فيفا معلقاً على العنصرية: هذا جنون!!
23 مايو 2023 10:13

 
القاهرة (د ب أ)
أكد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه لا مكان للعنصرية والتمييز في مجال الساحرة المستديرة، وقال إنفانتينو في تصريحات للموقع الرسمي للفيفا: «أجد أنه من غير المقبول أن أعيد نشر مقطع الفيديو هذا الذي يتعلق بكلمتي خلال مؤتمر الفيفا في شهر مارس الماضي- أي قبل شهرين - عندما تحدثت عن أهمية السلوك في الملعب، واليوم تبدو هذه الرسالة مناسبة أكثر مما كانت عليه في ذلك الوقت. هذا جنون! الآن أريد أن أوضح أنّه لا مكان للعنصريّة أو أي شكل من أشكال التمييز ضد أي أحد - في لعبة كرة القدم، كما في المجتمع بشكل عام. لنتوقف عن الكلام ونبدأ بالعمل». 

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وأضاف: «هذا ما علينا القيام به لا شيء جديد، علينا فقط تطبيق أفضل الممارسات والقوانين والأنظمة». وأوضح أن هناك خمس نقاط ضمن القوانين والأنظمة التي يجب على الفور تطبيقها أولها الحاجة إلي تربية متخصصة في المدارس بدعم من وزارات التربية، التي تشجب وتدين تلك الأمور، والثاني أنه علينا أن نطبّق عمليّة في كرة القدم من ثلاث خطوات في المباريات لدى وجود أي نوع من أنواع العنصرية (إيقاف المباراة، إعادة إيقاف المباراة، إلغاء المباراة).
وتابع: «الأمر الثالث تطبيق آلية الخسارة التلقائية للفريق الذي قامت جماهيره بالتمييز العنصري الذي تسبب بإلغاء المباراة، والرابع حظر المشجعين العنصريين من دخول الملعب (بغض النظر ما إذا قاموا بذلك في الملعب أو على الإنترنت). فلا مكان للعنصريين في أي ملعب في أي مكان حول العالم».
وقال إن الأمر الخامس يتضمن رفع دعاوى ضد العنصريين - بما أن العنصريّة هي جريمة! ويجب إدانة العنصريين جنائياً. وأضاف: «بدون أي حجج أو استثناءات، علينا أن نتضامن مع ضحايا التمييز العنصري بشكل كامل..لمرة واحدة وللأبد، لا للعنصريّة، لا لأي شكل من أشكال التمييز».

الفيفا
الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا
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جياني إنفانتينو
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