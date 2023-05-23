نيمار يستعد للعب مع «الشياطين»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

بعد أن أصبح في حكم المؤكد رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن باريس سان جيرمان هذا الصيف، كشفت صحيفة «ليكيب» النقاب عن أن البرازيلي نيمار دا سيلفا قد يغادر بدوره العاصمة الفرنسية في يونيو المقبل.

وقالت الصحيفة إن النادي الباريسي يجري بالفعل اتصالات ومناقشات مع عدد غير قليل من الأندية الأوروبية، من أجل حسم مستقبل نجمه البرازيلي البالغ من العمر 31عاماً، والذي ينتهي عقده في 2025. وأضافت الصحيفة أن الاتصالات الأكثر إيجابية كانت في اتجاه مانشستر يونايتد، الذي أصبح قريباً جداً من التأهل للعب في دوري الأبطال الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن متوسط الميدان البرازيلي كاسيميرو نجم اليونايتد يلعب دوراً إيجابياً في هذه الاتجاه، من أجل إقناع مواطنه وصديقه نيمار بالتوقيع لـ «الشياطين الحمر».

وتساءلت الصحيفة: كيف تتم هذه الصفقة من الناحية المالية ؟ وأجابت: إذا كان اليونايتد من أغنى الأندية الأوروبية ولا يعاني من صعوبات اقتصادية، فإنه في الوقت نفسه لا يريد أن يدفع مبلغاً كبيراً في مقابل ضم نجم السامبا، وخاصة في ظل راتب نيمار الضخم، وتعويض الانتقال الذي قد يطلبه سان جيرمان، ولهذا لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق ملموس.

وحتى وقت قريب، لم يكن نيمار يرغب في الرحيل عن سان جيرمان، إلى أن جاء اليوم الذي تظاهر فيه عدد من جماهير«حديقة الأمراء» أمام منزله، فقرر وقتها الرحيل.

وبالفعل تم وضع نيمار على قائمة الانتقالات ولو بطريقة شبه رسمية، وشرع وكلاء كثيرون في التنقيب عن المكان المناسب، الذي يمكن أن يذهب إليه نيمار، ووجدوا أن إنجلترا هي المكان الأمثل، حيث تتمتع غالبية أنديتها بإمكانات مادية كبيرة، مثل تشيلسي ونيوكاسل يونايتد، وليس مانشستر يونايتد فقط.

وتأمل إدارة باريس في التخلص من نيمار في صفقة بيع نهائي، غير أنها لم تغلق الباب أمام إمكانية رحيله على سبيل الإعارة، إذا كان ذلك يسمح لها بتوفير راتبه الكبير.

بدأ نيمار دا سيلفا المولود في 5 فبراير 1992، مسيرته الإحترافية في نادي سانتوس البرازيلي «2009-2013» ثم انتقل إلى برشلونة الإسباني في 2013 وحتى 2017، وفي صيف نفس هذا العام الأخير انتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 222 مليون يورو، ليصبح صاحب أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم.

ولعب نيمار مع سانتوس 177مباراة وسجل 107 أهداف، ومع برشلونة 123مباراة وسجل 68 هدفاً، بينما لعب مع سان جيرمان 112مباراة وسجل 82 هدفاً حتى 19 فبراير 2023.

ومثل نيمار منتخبات الشباب في بلاده تحت 17و20 و23 سنة، وتم تصعيده إلى المنتخب الأول في 2010، حيث لعب 124 مباراة، وسجل 77 هدفاً حتى 9 ديسمبر 2022.