نيوكاسل يحجز «بطاقة الأبطال» بعد 20 عاماً

لندن(أ ف ب)

ضمن نيوكاسل يونايتد بطاقته إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 20 عاماً، بتعادله مع ضيفه ليستر سيتي 0-0 على ملعب "ساينت جيمس بارك" في نيوكاسل، بختام المرحلة السابعة والثلاثين من بطولة إنجلترا لكرة القدم.

وحقق نيوكاسل الأهم كونه كان بحاجة إلى نقطة واحدة في مباراتيه المتبقيتين أمام ليستر سيتي ومضيفه تشيلسي الأحد المقبل، لضمان تواجده في دوري الأبطال للمرة الثالثة في تاريخه بعد موسمي 1997-1998 و2002-2003، فعزز موقعه في المركز الثالث برصيد 70 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام شريكه السابق مانشستر يونايتد، الذي يحتاج بدوره إلى نقطة واحدة لإكمال الرباعي الإنجليزي في المسابقة القارية العريقة الموسم المقبل.

ويحتاج الشياطين الحمر بدوره إلى نقطة من مباراتيهم المتبقيتين أمام ضيفيهم تشيلسي الخميس وهي مؤجلة عن المرحلة الثانية والثلاثين، وفولهام الأحد المقبل، للقضاء على آمال ليفربول الخامس في التواجد في المسابقة القارية الأم الموسم المقبل.

في المقابل، انتزع ليستر سيتي نقطة ثمينة أبقت آماله في التواجد في البريميرليج حتى المرحلة الأخيرة.

ورفع ليستر سيتي رصيده الى 31 نقطة وصعد إلى المركز الثامن عشر بفارق المواجهتين المباشرتين أمام ليدز يونايتد التاسع عشر قبل الأخير، وبفارق نقطتين خلف إيفرتون السابع عشر وآخر الناجين من الهبوط.

وستكون المرحلة الأخيرة حاسمة بين إيفرتون وليستر سيتي وليدز يونايتد لتحديد الفريقين اللذين سيلحقان بساوثهامبتون الى "التشامبيونشيب"، علماً أنهم يلعبون جميعهم على أرضهم.

ويتفوق ليستر سيتي أيضا بفارق المواجهتين المباشرتين عن إيفرتون.

ويلعب ليستر سيتي مع ضيفه وستهام يونايتد، وإيفرتون مع ضيفه بورنموث، وليدز يونايتد مع ضيفه توتنهام هوتسبر.

وفرض نيوكاسل أفضليته على أغلب فترات المباراة من البداية وحتى النهاية، وخلق فرصاً عدة تكفل دفاع ليستر سيتي في إبعاد أغلبها، وتدخل القائمان الأيمن والأيسر ثلاث مرات للحفاظ على نظافة شباك الحارس الدنماركي دانيال إيفرسن.

وأبعد القائم الأيمن كرة كالوم ويلسون من مسافة قريبة في الدقيقة 41، والقائم الأيسر تسديدة قوية على "الطاير" للدولي البارجوياني ميجل ألميرون بعدها بدقيقتين، قبل أن يرد القائم ذاته رأسية للاعب الوسط البرازيلي برونو جيمارايش وهو يعانقه (71).

في المقابل، كاد ليستر سيتي يخطف هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، اثر تسديدة قوية "على الطاير" للدولي البلجيكي تيموثي كاستاني، أبعدها حارس المرمى نيك بوب ببراعة لتسديدة.