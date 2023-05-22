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يوفنتوس يعاني في «الأمسية السوداء»

يوفنتوس يعاني في «الأمسية السوداء»
23 مايو 2023 01:19

روما (أ ف ب) 

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عاش يوفنتوس أمسية سوداء بخصم 10 نقاط من رصيده وخسارته المذلة أمام إمبولي 1-4.
و تلقى يوفنتوس ضربتين قاسيتين في مدى ساعة ونصف، الأولى بخصم 10 نقاط من رصيده، قبل مباراته ضد إمبولي، بعد جلسة استماع لمراجعة عقوبته السابقة "15 نقطة"، بسبب الاحتيال ونشاط مالي غير مشروع عُلّقت في 20 أبريل الماضي، والثانية خسارته أمام الأخير 1-4.
وكان يوفنتوس يمني النفس بمواصلة صحوته وتحقيق الفوز الرابع توالياً، لتقليص الفارق إلى نقطتين فقط عن ميلان صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل لمسابقة دوري الأبطال، بيد أنه مني بخسارة مفاجئة أمام إمبولي الذي لم يكن لديه أي شيء يخسره، بعدما ضمن بقاءه في الدرجة الأولى.
وأضيفت الضربتان إلى خيبة خروج يوفنتوس من نصف نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج" على يد إشبيلية الخميس الماضي.
وهي الخسارة الأولى ليوفنتوس في مبارياته الخمس الاخيرة (تعادل وثلاثة انتصارات متتالية) فتجمد رصيده عند 59 نقطة في المركز السابع مقابل 42 نقطة لإمبولي الرابع عشر.
وخاض يوفنتوس المباراة في غياب أكثر من ركيزة أساسية أبرزها البرازيلي دانيلو والكولومبي خوان كوادرادو بسبب الإيقاف، والقائد ليوناردو بونوتشي وماتيا دي شيليو والفرنسي بول بوجبا بسبب الإصابة.
وفاجأ أصحاب الأرض ضيوفهم بهدفين مبكرين عبر فرانشيسكو كابوتو (18 من ركلة جزاء) وسيباستيانو لوبيرتو (21).
ودفع ماسيميليانو أليجري بفيديريكو كييزا والارجنتيني لياندرو باريديس مطلع الشوط الثاني، من أجل تدارك الموقف، بيد أن مهمته زادت تعقيداً بتلقي شباكه الهدف الثالث عبر كابوتو (48).
ولعب أليجري بورقتي الأرجنتيني أنخل دي ماريا ومويز كين (59).
ونجح كييزا في تقليص الفارق بتسديدة قوية من داخل المنطقة (85)، لكن روبرتو بيكولي، بديل كابوتو، أعاده الى سابق عهده بتسجيله الهدف الرابع بتسديدة من مسافة قريبة (90+3).

 

يوفنتوس
دوري أبطال أوروبا
ميلان
بوجبا
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