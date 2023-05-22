آمال روما الأوروبية تتراجع

روما (رويترز)

تعادل روما بشكل مفاجئ 2-2 بملعبه أمام سالرنيتانا، وهو ما أضعف آماله في التأهل إلى منافسات كرة القدم الأوروبية الموسم المقبل عبر مركزه في الدوري الإيطالي.

وتقدم سالرنيتانا بشكل مفاجئ في الدقيقة 12 عن طريق لاعب الوسط أنطونيو كاندريفا، بعد تمريرة عرضية من لاسانا كوليبالي.

وتعادل روما بعد الاستراحة مباشرة بفضل ستيفان الشعراوي، لكن بولاي ديا أعاد سالرنيتانا إلى المقدمة قبل أن يعادل نيمانيا ماتيتش النتيجة لأصحاب الأرض قبل سبع دقائق على النهاية.

وتقدم روما بمركز واحد نحو المركز السادس برصيد 60 نقطة، بعد أن خسر يوفنتوس 10 نقاط جديدة، عقب صدور حكم جديد في القضية التي تمحورت حول صفقات الانتقالات.

وتراجع الفريق القادم من تورينو من المركز الثاني إلى السابع برصيد 59 نقطة، قبل مواجهته أمام إمبولي اليوم.

وترك التعادل فريق روما بقيادة مدربه جوزيه مورينيو متأخراً بنقطة واحدة عن أتلانتا صاحب المركز الخامس، وأربع نقاط عن ميلان الذي يحتل المركز الرابع، مع تبقي مباراتين على نهاية الموسم.

وقد يتأهل روما إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفوزه في نهائي الدوري الأوروبي أمام اشبيلية في 31 مايو الجاري.

ورداً على سؤال حول الحكم الأخير الصادر ضد يوفنتوس، قال مورينيو لمنصة دازون «هذه مزحة بالنسبة لي، أن تعلم ذلك مع تبقي مباراتين على نهاية الموسم. لو أخبروني بذلك قبل لقاء مونزا (انتهى بالتعادل 1-1) وقبل لقاء بولونيا (انتهى بالتعادل السلبي)، كان من الممكن أن يكون النهج مختلفاً.

لكن مع العلم أن يوفنتوس كان يحصد النقاط وأن أفضل وضع لنا هو المراهنة على حظوظنا في الدوري الأوروبي، فقد قررنا القيام بذلك».

ولعب روما دون المهاجم باولو ديبالا الذي لم يستعيد لياقته بعد عقب إصابته بكدمة في الكاحل خارج أرضه أمام أتلانتا في نهاية أبريل نيسان الماضي.

وقال مورينيو «كيف حاله؟ ليس على ما يرام. لا أعرف ما إذا كان سيتعافى لخوض مباراة إشبيلية».

وسيسافر روما بعد ذلك للقاء فيورنتينا المتأهل لنهائي دوري المؤتمر الأوروبي، وصاحب المركز 11، يوم السبت المقبل، قبل أن ينهي الموسم على أرضه أمام سبيتسيا المتواضع في 4 يونيو.