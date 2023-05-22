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«القفال 32» يغلق باب التسجيل اليوم

«القفال 32» يغلق باب التسجيل اليوم
23 مايو 2023 01:07

دبي (الاتحاد)

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تُغلق اللجنة المنظمة لسباق القفال الـ32، للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، اليوم، باب التسجيل للمشاركة في الحدث الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية كمسك ختام لفعاليات وسباقات الموسم الرياضي البحري 2022-2023.  
وينطلق السباق من جزيرة صير بونعير، مروراً بجزيرة القمر، لمسافة تزيد على 50 ميلاً بحرياً حتى شواطئ دبي، ابتداءً من يوم الجمعة وحتى الأحد المقبلين.
وتراقب اللجنة العليا المنظمة للسباق ولجان النادي تقارير المركز الوطني للأرصاد، بغية التعرف على حالة البحر وسرعات الرياح المتوقعة في الساعات القادمة، لضمان أمن وسلامة النواخذة والبحارة.

سباق القفال
الإمارات
سباق القفال للسفن الشراعية
نادي دبي للرياضات البحرية
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