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الرياضي

محمد الشرقي يشهد ختام مونديال مبارزة السيدات ويتوج الفائزات

محمد الشرقي يشهد ختام مونديال مبارزة السيدات ويتوج الفائزات
23 مايو 2023 01:07

الفجيرة (وام)

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أن الإمارة شريكٌ استراتيجي في دعم الجهود العالمية الهادفة إلى تطوير رياضات الفنون القتالية بأنواعها، وتمكين مشاركة المرأة فيها، بهدف تعزيز حضورها وتميزها عالميًا. 
جاء هذا خلال حضور سموه، اختتام مونديال المبارزة للسيدات لسلاح الأيبيه، التي أقيمت تحت رعاية سموه في مجمع زايد الرياضي، بحضور الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد الإمارات والاتحادين العربي والآسيوي للمبارزة. 
ولفت سموه، إلى المكانة الرفيعة التي تتبوأها إمارة الفجيرة على خارطة المدن المنظّمة والمستضيفة لأبرز البطولات القارية والعالمية، مؤكدًا دعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة لمنظومة الرياضة المحلية، عبر توفير الإمكانيات والحوافز التي تجعلها شريكاً في دعم المسيرة التنموية الشاملة للدولة، وترتقي بها إلى أفضل المستويات العالمية.
وثمن الجهود الجليّة للجنة المنظمة للبطولة لإنجاح الحدث، مؤكداً أهمية مواصلة الشَراكات البنّاءة مع الاتحادات الدولية لمختلف أنواع الألعاب القتالية، مشيدًا سموه بالنتائج المشرفة والأهداف الداعمة للبطولات الرياضية التي تستضيفها إمارة الفجيرة، وتسهم في استقطاب الأندية والمنتخبات واللاعبين والموهوبين من مختلف قارات العالم.
وتوّج سموه اللاعبات الفائزات في البطولة التي حظيت بمشاركة 226 من أبرز لاعبات المبارزة من 48 دولة من حول العالم، وأقيمت منافساتها في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة خلال الفترة من 19 إلى 21 مايو الجاري، بتنظيم مشترك من قبل اتحاد المبارزة ونادي الفجيرة للفنون القتالية.
حضر حفل الختام الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وعبدالمنعم الحسيني نائب رئيس الاتحاد الدولي للمبارزة.

محمد الشرقي
الإمارات
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بطولة العالم للمبارزة
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