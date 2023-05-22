«دايموند جيم» بطل كأس رئيس الدولة للخيول في أميركا

أبوظبي (الاتحاد)

حققت المحطة الثانية لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، التي أقيمت في مضمار بيملكو الرملي العريق في مدينة بالتيمور بولاية ميرلاند الأميركية، ضمن أجندة سباقات النسخة الثلاثين، نجاحات مبهرة وأصداء عالمية واسعة، برهنت على مسيرتها التاريخية العريقة.

وأكدت الكأس الغالية مكانتها المرموقة وسمعتها الرائدة في أعرق السباقات العالمية، وسجلت منجزات مهمة للإمارات وفي الارتقاء بسباقات الخيل العربية للمصاف العالمي، بعد أن أقيمت ضمن برنامج النسخة 148 لمهرجان بريكنس ستيكس الشهير «التاج الثلاثي الأميركي»، الذي تضمن 14 شوطاً وحظي بمتابعة جماهيرية فاقت 130 ألف متفرج، وتابعها الملايين خلف الشاشات وعبر المنصات الرقمية، إلى جانب ما شهده الحدث العالمي من اهتمام إعلامي مميز، في ظل البث التلفزيوني المباشر لأغلب القنوات الأميركية ومنصات التواصل الاجتماعي، ما أسهم عن تعزيز شراكة الكأس الغالية وملاك الخيل في أميركا، وترسيخ تألقها الكبير في المضامير الأميركية وسباقاتها العالمية.

وتحظى سلسلة سباقات الكأس الغالية بدعم واهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، دعماً لإعلاء ورفعة شأن الخيل العربي والحفاظ على هذا الإرث الأصيل، واستدامة خطط رعايته واقتنائه في كافة دول العالم، وذلك امتداداً لرؤية ونهج المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

وتمكن المهر «دايموند جيم» المنحدر من نسل «بيرنينج ساند/ تراميس بيرل بنت سيفيلا تراميث» من اقتناص لقب الكأس الغالية، التي شهدت مشاركة نخبة مرابط الخيل العربي في أميركا في السباق الذي أقيم لمسافة 1700 متر رملي «الفئة الأولى» للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق.

وقطع البطل مسافة السباق بزمن 1:56:66 دقيقة، ليواصل انتصاراته المميزة التي بلغت 5 من أصل 6 مشاركات، وليؤكد أحقيته بلقب الأفضل في سباقات الخيل العربية في أميركا لهذا الموسم، وجاء ثانياً في السباق «أر بي تكساس هولد» المنحدر من نسل «تي أم فرد تكساس/ أر بي ساند ستورم بنت بيرنينج ساند»، فيما حل ثالثاً بطل نسخة 2018 الجواد كويك ساند «بيرنينج ساند/ تراميس بيرل بنت سيفيلا تراميث».

وفي الختام توج سعيد المهيري ممثل اللجنة المنظمة لكأس رئيس الدولة للخيول العربية، بحضور أحمد المنصوري ممثل سفارة الدولة في واشنطن، البطل وقدم الكؤوس للمالك والمدرب والفارس وسط فرحة كبيرة بالإنجاز الجديد لدايموند.

من جانبه، قال فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة: «يسعدنا أن نعرب عن فخرنا بنجاحات سباق الكأس الغالية في أكبر مشهد للسباقات الأميركية والعالمية المتمثل في مهرجان «بريكنس ستيكس» وحضورها القوي، الذي أكد أن دعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان يقودنا للريادة في أكبر محافل الخيل العالمية، مبيناً أن مثل هذه التجارب المبهرة تحفزنا لتقديم المزيد من السباقات الكبيرة للخيل العربية، في أكبر وأهم مضامير العالم دعماً لإعلاء شأنه ومكانته، عبر المزيد من الخطط والاستراتيجيات الطموحة، لتحقيق الإضافة والبصمات الكبيرة في أجندة كل عام».

وأضاف: «سعداء بمواصلة سباقات الكأس الغالية حضورها القوي في مشهد السباقات العالمية الكبرى، حيث برهنت المحطة الأميركية التي شهدها أكثر من 130 ألف متفرج، على المسيرة التاريخية المميزة لسلسلة سباقات الكأس الغالية ودورها الكبير في ترك الأصداء الواسعة في كل محطة من محطاتها التي تطوف العالم في كل عام».

بينما قال سعيد المهيري: «سعداء بالنجاحات الجديدة لسباقات العام الجديد للكأس الغالية والانطلاقة القوية من سباقات الجينز الفرنسية، ومن ثم المحطة الثانية في مهرجان بريكنس ستيكس الأميركي، ما يؤكد المكانة المرموقة ويعكس القيمة الحقيقية والمسيرة التاريخية الرائدة للحدث»، مضيفاً: «نتوجه بالشكر لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ودوره الريادي الذي يقود سباقات الكأس الغالية لأعلى المراتب العالمية».

وقال أحمد المنصوري: «بداية يسرنا حضور سباق كأس رئيس الدولة للخيول العربية في أميركا، وفخورون بالتواجد الإماراتي في مهرجان بريكنس ستيكس العريق، وهو ما يمثل دلالة على المكانة العالمية المرموقة لدولة الإمارات في رياضة الفروسية، والتي تعتبر أحد عناصر الإرث الوطني الأصيل للدولة، متوجهاً بالشكر للقائمين على تنظيم السباق والتمثيل المشرف للدولة في كبرى السباقات العالمية».