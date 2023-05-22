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الرياضي

9 ميداليات تهدي شباب الشارقة لقب كأس رئيس الدولة للجودو

9 ميداليات تهدي شباب الشارقة لقب كأس رئيس الدولة للجودو
23 مايو 2023 01:07

الشارقة (الاتحاد)

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توج فريق شباب نادي الشارقة الرياضي بلقب بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجودو، لموسم 2022 -2023، في بطولة الفئات العمرية التي استمرت لمدة يومين بصالة نادي اتحاد كلباء بالمنطقة الشرقية تحت رعاية محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، وجاءت البطولة خير ختام لموسم اتحاد الجودو، بمشاركة 300 لاعب في منافسات الفئات الثلاث، مما أتاح الفرصة للجهاز الفني لمنتخبات الجودو اختيار المنتخبات العمرية، التي تستعد للمشاركة في مختلف بطولات المراحل السنية العربية للجودو في مصر والأردن وتونس والفجيرة والمغرب في ديسمبر القادم.
وجاء تتويج فريق نادي الشارقة برصيد 9 ميداليات بينها ذهبيتان و4 فضيات و3 ميداليات برونزية، بينما حقق اتحاد كلباء 7 ميداليات منها ذهبيتان وفضيتان و3 برونزيات، وجاء في المركز الثالث فريق نادي الفجيرة للفنون القتالية برصيد11 ميدالية وبواقع ذهبيتين وفضية و8 برونزيات، ثم نادي خورفكان رابعاً وتبعه النصر خامساً.
وفي ختام البطولة الناجحة فنياً وتنظيمياً توج محمد جاسم السجواني أمين السر المساعد للاتحاد، بحضور عيسى موسي بن هويدن رئيس لجنة الأندية ومراكز الجودو بالمنطقتين الشرقية والشمالية باتحاد الجودو، وعبدالله حسن الدرمكي أمين السر العام لنادي اتحاد كلباء، وعلي عبيد مشرف الألعاب الفردية بنادي اتحاد كلباء، وشعبان السيد المدير الفني للاتحاد الأبطال في ختام موسم الجودو.
وحرص محمد بن ثعلوب الدرعي على تهنئة كافة أندية الاتحاد التي ساهمت في إنجاح الموسم الرياضي واستضافه نشاط الاتحاد، وجدد التهنئة والشكر للجنة الفنية المحلية للجودو بالاتحاد وأطقم الحكام والأجهزة الطبية ووسائل الإعلام المختلفة، بمناسبة ختام الموسم الرياضي للاتحاد، متمنياً أن يشهد الموسم المقبل الطفرة المرجوة في كافة المجالات.

نادي الشارقة الرياضي
كأس رئيس الدولة للجودو
الجودو
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