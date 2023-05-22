«الإمارات المفتوحة للأجسام» محطة اختيار قائمة المنتخب

دبي (الاتحاد)

كشف محمد عبدالرحيم المري، الأمين العام لاتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، أن النسخة المقبلة لبطولة الإمارات المفتوحة لبناء الأجسام، والتي ستقام في أغسطس المقبل بإمارة أم القيوين ستكون المحطة الرئيسية المقبلة لاختيار اللاعبين الذين سيتم ضمهم للتشكيلة الواسعة التي سيتم اختيار الابرز منهم لتمثيل المنتخب الوطني بجميع فئاته.

وأوضح المري أن هذه الخطوة تأتي وفقاً للخطة الفنية المعتمدة من قبل مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، داعياً اللاعبين الموهوبين في فئات الشباب والرجال والماسترز إلى اغتنام الفرصة، والاستعداد الجيد لخوض المنافسات بهدف الفوز ونيل فرصة الانضمام للمنتخب الوطني، مثنياً على الاستعدادات التي تقوم بها اللجنة المنظمة لكي تظهر البطولة بأفضل صورة ممكنة والعمل على استقطاب أفضل اللاعبين للمشاركة المميزة.

بدوره قال زويد سالمين الزعابي المدير الفني للمنتخب الوطني، أن توجيهات مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية تركز على استكشاف وتطوير المواهب المواطنة في اللعبة لدعم صفوف المنتخبات الوطنية وأنه من المهم توفير أفضل السبل لتظهر البطولة بشكل يليق والاهداف المعلنة من إقامتها، مبيناً أن جميع البطولات الداخلية المدرجة ضمن خطة المسابقات ستكون مساحة مضافة لاختيار اللاعبين المميزين لضمهم للمنتخب الوطني.