«الزعيم» يتحدى عقدة «حامل اللقب» في كأس «أبوظبي الإسلامي»

يتطلع العين إلى كسر عقدة «حامل اللقب»، في النهائي المرتقب لـ «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، والمقرر مساء السبت المقبل على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، في ختام موسم 2022- 2023، بعدما حجز «الزعيم» بطاقة التأهل الأولى على حساب النصر 4-2 في مجموع مباراتي ذهاب وإياب الدور النصف النهائي.

ولم تمنع الخسارة أمام «العميد» 0-1 في إياب نصف النهائي مساء الأحد على استاد آل مكتوم، «الزعيم» من حسم تأهله الرابع لنهائي «كأس الرابطة»، مستفيداً من أسبقية الفوز في مباراة الذهاب 4-1 على استاد هزاع بن زايد بالعين.

التأهل الحالي هو الرابع للعين إلى نهائي «كأس الرابطة» بعد مواسم 2008- 2009، حيث توج باللقب بالفوز على منافسه الوحدة 1-0، وجاء التأهل الثاني في موسم 2010- 2011، حيث حل وصيفاً بالخسارة أمام الشباب 2-3، ليعود ويتوج بلقبه الثاني في نسخة الموسم الماضي 2021- 2022 على حساب منافسه شباب الأهلي بالفوز بركلات الترجيح 5-4 بعد التعادل 2-2 في الوقت الأصلي، وصولاً إلى تأهله الحالي بتخطيه عقبة منافسه النصر في نصف النهائي.

ويأمل «الزعيم» في النهائي المرتقب أن يكون أول فريق ينجح في التتويج بالكأس في موسمين على التوالي، وهو الأمر الذي استعصى على أبطال النسخ الـ 14 الماضية في تاريخ «كأس الرابطة» منذ أول نسخة في موسم 2008- 2009 والتي توج بلقبها العين نفسه، قبل أن يودع في الموسم التالي 2009- 2010 من الدور قبل النهائي أمام عجمان «البطل» بعد التعادل 1-1 ذهاباً في عجمان، و3-3 في مباراة الإياب بالعين.

وفشل «حامل اللقب» في «كأس الرابطة» في حملة الدفاع عن لقبه في الموسم التالي للفوز بالبطولة على مدار النسخ الماضية، وتعد الوصافة والحصول على المركز الثاني بعد الخسارة في النهائي النتيجة الأفضل لأبطال الكأس، وهو الأمر الذي تكرر 5 مواسم، من بينها أربعة مواسم على التوالي.

وتكرر سيناريو فقدان البطل للقب «كأس الرابطة» بالحصول على المركز الثاني في المواسم الأربع الأخيرة على التوالي.

وتفصيلاً، فقد الوحدة بطل نسخة 2017- 2018 اللقب في الموسم التالي 2018- 2019 بالخسارة أمام شباب الأهلي 1-3 في النهائي الذي أقيم على استاد هزاع بن زايد، قبل أن يكرر «الفرسان» البطل ذات السيناريو بخسارته لقب موسم 2019- 2019 أمام منافسه النصر في النهائي 1-2.

ورد «الفرسان» الدين للعميد في الموسم التالي 2020- 2021 بالفوز بركلات الترجيح 5-4 بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي لمباراة النهائي، ليعود شباب الأهلي ويخسر اللقب مجدداً في مواجهة منافسه العين بركلات الترجيح 4-5 في نهائي الموسم الماضي 2021- 2022.

من جانبه، أكد الأوكراني سيرجي ريبيروف مدرب العين على أن نتيجة الفوز العريض في مباراة الذهاب أمام النصر 4-1 صعبت من مهمة فريقه في الإياب، وأوضح: «كان من الصعب الفوز عطفاً على نتيجة الذهاب، واجهنا صعوبات في خلق فرص الصناعة والتسجيل».

وحول النهائي المرتقب، أضاف: «كمدرب لا أهتم بهوية المتأهل للنهائي ويهمني الفوز باللقب، رغم تفضيل اللاعبين مواجهة الشارقة»

في المقابل، هنأ عبدالله الشامسي مشرف فريق العين جماهير الفريق بالتأهل، وقال: «في مباريات الكأس التي تُلعب بنظام الذهاب والإياب يكون الحسم بالمحصلة النهائية، وهو ما حققه العين بالتأهل للنهائي بأقل الأضرار وفي غياب عدد من نجوم الفريق أمثال الهداف لابا».

وأضاف: «خضنا نهائيين على التوالي في مسابقات الكؤوس خلال الموسم الحالي على صعيد السوبر وكأس رئيس الدولة، ونتطلع إلى الأفضل في النهائي الثالث في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، لافتاً إلى أن إدارة النادي أكملت أيضاً ترتيبات الإعداد للموسم الجديد ومعسكر الفريق التحضيري، مشيداً بالدور الكبير لجماهير العين ودعمها المستمر للفريق.

رحلة بطل «كأس الرابطة» في موسم الدفاع عن اللقب:

2009- 2010: العين «قبل النهائي»

2010- 2011: الجزيرة «الدور الأول»

2011- 2012: الشباب «الوصيف»

2012- 2013: الأهلي «الدور الأول»

2013- 2014: عجمان «الدور الأول»

2014- 2015: الأهلي «الدور الأول»

2015- 2016: النصر «الدور الأول»

2016- 2017: الوحدة «الدور الأول»

2017- 2018: الأهلي «قبل النهائي»

2018- 2019: الوحدة «الوصيف»

2019- 2020: شباب الأهلي «الوصيف»

2020- 2021: النصر «الوصيف»

2021- 2022: شباب الأهلي «الوصيف»

2022- 2023: العين «تأهل للنهائي»