الوحدة يستعد للقاء الجيش المغربي بـ«القوة الضاربة»

مصطفى الديب (أبوظبي)

يختتم الوحدة تدريباته مساء اليوم، استعداداً للقاء الجيش المغربي، غداً «الأربعاء» في إياب الدور التمهيدي الثاني من كأس الملك سلمان للأندية. ويخوض «العنابي» اللقاء بصفوف مكتملة، حيث لا توجد أي غيابات بين صفوفه، وتكتمل «القوة الضاربة» له حالياً، فيما سيفتقد الجيش لاعبه رضا سليم، الذي تعرض للطرد في المباراة الأولى.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت قبل أيام باستاد الأمير مولاي عبد الله بالرباط قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، وهي النتيجة التي اعتبرها الجميع إيجابية بالنسبة لـ«العنابي»، لا سيما وأنه يحتاج للفوز بأي نتيجة من أجل الصعود للنهائيات، التي سوف تستضيفها السعودية أواخر يوليو المقبل.

وعادت بعثة الوحدة إلى العاصمة أبوظبي بعد المباراة مباشرة، فيما وصلت بعثة الجيش المغربي إلى عاصمة الإمارات مساء الأحد عبر مطار أبوظبي، وخاض الفريق المغربي تدريبه الأول على ملعب استاد آل نهيان مساء أمس «الاثنين».

ومن المقرر أن يعقد مدربا الفريقين مؤتمرين صحفيين اليوم، للحديث عن آخر الاستعدادات للقاء المرتقب، ومن المتوقع أن تشهد المباراة حضوراً جماهيرياً كبيراً من الجانبين، سواء جمهور الوحدة أو جمهور الفريق المغربي، الذي يمتلك جالية كبيرة في الإمارات.

وكان الهولندي أرنو بويتنويج مدرب الوحدة قد أكد رضاه عن تعادل فريقه سلبياً مع مضيفه الجيش الملكي المغربي، في المباراة التي جمعتهما على استاد الأمير مولاي عبدالله، مساء الجمعة.

وقال: «التعادل على ملعب المنافس يعتبر إيجابياً، والآن علينا التركيز على لقاء الإياب في استاد آل نهيان للظفر ببطاقة العبور لدور المجموعات».

وأضاف: «كان هدفنا من المباراة الخروج بشباك نظيفة، والسعي وراء هدف الفوز، وكنا قريبين من ذلك في أكثر من فرصة، لكن فقدنا التركيز أمام المرمى، لكنني راضٍ عن اللاعبين الذين بذلوا مجهوداً كبيراً طوال المباراة».