«الملك» إلى مواجهة «الزعيم» في نهائي كأس «أبوظبي الإسلامي»

علي معالي (الشارقة)

تأهل فريق الشارقة إلى المباراة النهائية لبطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بعد التعادل مع الجزيرة 2-2 في مباراة الإياب، بعدما انتهت مباراة الذهاب بتفوق الشارقة 1- 0 لتصبح نتيجة المباراتين (ذهاباً وإياباً) 3- 2، لصالح الشارقة، وبذلك يلتقي «الملك» مع «الزعيم العيناوي»، الذي تأهل على حساب النصر.

وتقام المباراة النهائية للبطولة يوم السبت المقبل على استاد آل نهيان في أبوظبي، وبذلك يصل الشارقة إلى نهائي هذه البطولة للمرة الثانية في تاريخه والأولى منذ 2014- 2015.

سجل أهداف الشارقة عثمان كمارا ولوان بيريرا في الدقيقتين 46 و48 من الشوط الأول، وسجل للجزيرة علي مبخوت في الدقيقة 22 وبرونو في الدقيقة 76.

غاب عن صفوف الشارقة عدد كبير من لاعبيه المؤثرين منهم، كايو لوكاس ودجانيني وباكو ألكاسير، وخالد الظنحاني لذلك حدثت تغييرات مختلفة خاصة في الشق الهجومي.

جاءت المباراة حماسية بين الفريقين وكانت الإثارة خلال الشوط الأول الذي شهد 3 أهداف، وقدم الجزيرة شوطاً جيداً، ولكن صحوة «الملك» كانت في الدقائق الإضافية التي حقق فيها التعادل ثم التقدم، وشهدت المباراة اعتراضات كثيرة وتوقفات مختلفة بعد المشادات بين اللاعبين.

قام حكم المباراة بطرد كوزمين أولاريو مدرب الشارقة في الدقيقة 70 بعد الاحتجاج على الحكم في أحد القرارات.