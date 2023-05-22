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الرياضي

«الخارجية البرازيلية» تدخل الحرب ضد العنصرية

«الخارجية البرازيلية» تدخل الحرب ضد العنصرية
22 مايو 2023 21:34

برازيليا(رويترز) 

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ذ كرت وزارة الخارجية البرازيلية في بيان، أن البرازيل أدانت اليوم الاثنين "الهجمات العنصرية" التي تعرض لها نجم كرة القدم البرازيلي فينيسيوس جونيور مراراً في إسبانيا، ودعت الحكومة الإسبانية والسلطات الرياضية لمعاقبة المتورطين.
واستدعت الحكومة البرازيلية السفير الإسباني اليوم الاثنين، لتوضيح الموقف في أعقاب الحادث الأخير الذي وقع أمس الأحد، عندما تم توجيه إهانات عنصرية ضد مهاجم ريال مدريد والثاني في ترتيب هدافيه.
وقال البيان: "مع الأخذ في الاعتبار خطورة الوقائع ووقوع حادثة أخرى غير مقبولة، تأسف الحكومة البرازيلية بشدة لأنه حتى الآن، لم يتم اتخاذ تدابير فعالة لمنع وتجنب تكرار مثل هذه الأعمال العنصرية".
وأكدت وزارة الخارجية أنه طُلب من السفير مار فرنانديز بالاسيوس، أن يمد الوزارة بتفاصيل الحادث الذي دفع الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إلى دعوة الاتحاد الدولي "الفيفا" ورابطة الدوري الإسباني، للتحرك لوقف تجذر العنصرية في ملاعب كرة القدم.
وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتحققت منها رويترز مئات من مشجعي فالنسيا، وهم ينشدون "فينيسيوس قرد" مع وصول حافلة ريال مدريد إلى ملعب فالنسيا قبل مباراة أمس الأحد.
وتوقفت المباراة لمدة 10 دقائق بعد أن أشار المهاجم البالغ من العمر 22 عاماً، ثاني هدافي ريال مدريد في جميع المسابقات هذا الموسم برصيد 23 هدفاً، إلى المشجعين الذين وجهوا له تعليقات عنصرية. وتم طرد فينيسيوس جونيور بسبب رد فعله خلال الواقعة.
وقالت ماريا لورا دا روشا نائبة وزير الخارجية البرازيلية، إنها شعرت بالدهشة من الهجمات العنصرية المتكررة على اللاعب.
وقالت في حلقة نقاشية عن علاقات البرازيل بالدول الأفريقية" "فينيسيوس جونيور تلقى بطاقة حمراء لعدم تحمله كل ذلك. كان ينبغي إشهار البطاقة الحمراء للعنصرية". 

فينيسيوس جونيور
ريال مدريد
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