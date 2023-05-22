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الرياضي

«فيراري» تغري هاميلتون بعرض الـ50 مليون دولار

«فيراري» تغري هاميلتون بعرض الـ50 مليون دولار
22 مايو 2023 21:22

برلين (د ب أ)

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يستعد فريق فيراري لتقديم عرض بقيمة 46 مليون يورو "نحو 50 مليون دولار"، لإقناع السائق البريطاني لويس هاميلتون بالانضمام إلى صفوفه في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1.
وينتهي عقد هاميلتون الفائز بلقب بطولة العالم سبع مرات من قبل، مع فريقه الحالي مرسيدس بنهاية الموسم الجاري، وسط تكهنات بعدم تفكيره في الانتقال لفريق أخرى، وتجديد عقده مع مرسيدس. ولكن وفقاً لصحيفة "دايلي ميل" اليوم الاثنين، فإن الحديث عن ضم هاميلتون لا يدور فقط في المستويات العليا في فيراري، ولكن جون إلكان رئيس فيراري دخل في محادثات مباشرة مع السائق البريطاني.
وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن فيراري يفضل أن يتعاون هاميلتون مع سائقه الحالي تشارلز لوكلير في الموسم المقبل لفورمولا1، مما يعني التضحية بالسائق الأخرى كارلوس ساينز. وأشارت "دايلي ميل" إلى أن الخيار الثاني أمام فيراري يتمثل في التضحية بلوكلير من أجل التعاقد مع هاميلتون، في صفقة مقايضة ينتقل بموجبها لوكلير للتعاون مع جورج راسيل في مرسيدس، على أن يتعاون هاميلتون مع ساينز في فيراري.

هاميلتون
فورمولا 1
فيراري
مرسيدس
شارل لوكلير
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