«رولان جاروس» تحارب «التنمر الإلكتروني»

لندن (د ب أ)

يستهدف منظمو بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، توفير وسيلة لحماية اللاعبين المشاركين في البطولة من التعرض للإساءات عبر منصات التواصل الإجتماعي.

وفي مبادرة هي الأولى من نوعها، سيستخدم الاتحاد الفرنسي للتنس تكنولوجيا "بودي جارد"، والتي تعمل على فرز التعليقات المسيئة عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل "إنستجرام" و"تويتر" و"تيك توك".

ودأب الكثير من لاعبي التنس مؤخراً على تسليط الضوء على الرسائل المروعة التي يتلقونها بعد الخسارة، والتي غالبًا ما تأتي عبر المقامرين الذين خسروا أموالهم في المراهنة عليهم. وقالت كارولين فلايسير، مديرة الاتحاد الفرنسي للتنس: "الصحة العقلية للاعبين هي أولوية بالنسبة لبطولة رولان جاروس. لن نقبل بأي شكل من أشكال العنف في بطولتنا".

وأضافت: "نشعر بفخر شديد بأن نكون أول بطولة جراند سلام تقدم للاعبين حلاً يحميهم بكفاءة من التنمر الإلكتروني".