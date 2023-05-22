رئيس الفيفا يدعم فينيسيوس

زيوريخ/القاهرة (د ب أ)

أبدى جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، دعمه الكامل للبرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح نادي ريال مدريد، بعد ما تعرض له من إساءات عنصرية من بعض الجماهير في ملعب ميستايا، على هامش مباراة النادي الملكي مع مضيفه فالنسيا مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وتعرض فينيسيوس جونيور لهتافات من بعض الجماهير، ما أدى إلى توقف المباراة لمدة عشر دقائق، وبعدها دخل في مشادة مع لاعبي فالنسيا، ليتم طرده في الشوط الثاني، مما ساهم في خسارة ريال مدريد بهدف نظيف.

وأعرب فينيسيوس جونيور عن استيائه عبر حسابه على شبكة «تويتر» للتواصل الاجتماعي، قائلاً: «العنصرية أمر طبيعي في الليجا».

وقال إنفانتينو عبر حسابه الرسمي بشبكة «إنستجرام»: «نعبر عن تضامننا الكامل مع فينيسيوس، لا مكان للعنصرية في كرة القدم أو في المجتمع، وفيفا يقف إلى جانب جميع اللاعبين الذين واجهوا مثل هذه الحالات». وأضاف: «الأحداث التي وقعت خلال المباراة بين فالنسيا وريال مدريد تُظهر أهمية إجراءات الفيفا ضد العنصرية، ولذلك توجد عملية من ثلاث خطوات في منافسات فيفا، ويوصى بها على جميع مستويات كرة القدم، أولها يتم إيقاف المباراة والإعلان عن ذلك، ثانياً يغادر اللاعبون أرضية الملعب ويعلن المذيع الداخلي أنه إذا استمرت الاعتداءات، سيتم تعليق المباراة، وثالثاً، إذا استمرت الاعتداءات، تتوقف المباراة وتذهب الثلاث نقاط إلى الخصم».

وأوضح إنفانتينو أنه يجب دعم الخطوات المتخذة لمكافحة العنصرية من خلال التعليم. وتلقى فينيسيوس جونيور موجة من الدعم بعد الحادثة، بما في ذلك من الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، والمدير الفني لريال مدريد كارلو أنشيلوتي.