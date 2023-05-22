الثلاثاء 23 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

كافنديش يعود للحياة ويعتزل «الدراجات»

كافنديش يعود للحياة ويعتزل «الدراجات»
22 مايو 2023 19:44

لندن(د ب أ) 
أعلن نجم سباقات الدراجات البريطاني مارك كافنديش، أنه سيعتزل وينهي مسيرته الاحترافية بنهاية الموسم الجاري. 

وأعلن كافنديش الذي احتفل بعيد ميلاده الـ 38 أمس الأحد، قراره خلال مؤتمر صحفي عقد في يوم الراحة من منافسات سباق إيطاليا الدولي للدراجات «جيرو دي إيطاليا». وحقق كافنديش 53 انتصاراً في السباقات الكبرى، كما توج بطلاً للعالم، وسيشارك في سباق فرنسا الدولي (تور دو فرانس) في يوليو المقبل، حيث يمكنه الانفراد بالرقم القياسي للسباق. ويتشارك كافنديش حالياً مع البلجيكي المعتزل إيدي ميركس في الرقم القياسي لتور دو فرانس برصيد 34 انتصاراً لكل منهما. وقال كافنديش: «أحببت التنافس في كل كيلومتر من هذا السباق حتى الآن، لذلك أشعر بأنه الوقت الأنسب للإعلان أن هذه هي المشاركة الأخيرة لي في جيرو دي إيطاليا، وأن موسم 2023 سيكون الأخير لي كدراج محترف». وأضاف في التصريحات التي نشرتها وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن «سباقات الدراجات كانت هي حياتي طوال 25 عاماً. لقد عشت حلماً، ومنحتني الدراجة الفرصة لرؤية العالم ومقابلة أشخاص رائعين». 

وتابع: «لقد علمتني الكثير عن الحياة - التفاني والولاء والرفقة والعمل الجماعي والتضحية والتواضع والمثابرة- كل الأشياء التي يمكنني الآن كأب أن أظهرها لأبنائي».

سباق فرنسا للدراجات
مارك كافنديش
آخر الأخبار
شارع في جنوب الخرطوم بعد بدء سريان وقف إطلاق النار رسميًا بين الجي
عربي ودولي
السودان.. هدوء نسبي غداة سريان الهدنة
اليوم 13:03
3 لاعبين في صراع الصدارة بـ «ماسترز الشطرنج»
الرياضي
3 لاعبين في صراع الصدارة بـ «ماسترز الشطرنج»
اليوم 13:00
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بترقية جاسم محمد عبدالله الخيال إلى رتبة لواء وتعيينه قائداً عاماً للحرس الأميري
الإمارات
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بترقية جاسم محمد عبدالله الخيال إلى رتبة لواء وتعيينه قائداً عاماً للحرس الأميري
اليوم 12:48
استئناف أحكام بالسجن ضد لصوص جواهر متحف القبو الأخضر
عربي ودولي
استئناف أحكام بالسجن ضد لصوص جواهر متحف القبو الأخضر
اليوم 12:47
«أبيض الشباب» يستعد لـ «التجربة الروسية»
الرياضي
«أبيض الشباب» يستعد لـ «التجربة الروسية»
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©