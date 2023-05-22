ريال مدريد يبدأ الخطة الرسمية لحماية فينيسيوس

مدريد(د ب أ)

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، اتخاذ إجراء رسمي يتمثل في اللجوء للقضاء، وذلك رداً على تعرض لاعبه فينيسيوس جونيور لإساءات عنصرية خلال مباراة الفريق أمام فالنسيا.

وتعرض فينيسيوس للإساءة العنصرية من قبل جماهير فالنسيا، خلال المباراة التي انتهت بهزيمة ريال مدريد صفر / 1 في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وذكر ريال مدريد في بيان أصدره اليوم ونشره عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: "يؤكد نادي ريال مدريد رفضه الشديد وإدانته للأحداث التي وقعت أمس ضد لاعبنا فينيسيوس جونيور."

وأضاف: "تشكل تلك الوقائع هجوماً مباشراً على النموذج الاجتماعي والديمقراطي للتعايش في دولتنا على أساس سيادة القانون."

وتابع :"يعتبر ريال مدريد أن مثل تلك الهجمات تشكل أيضاً جريمة كراهية، ولهذا السبب تقدم بشكوى إلى مكتب المدعي العام للدولة، وتحديداً إلى مكتب المدعي العام ضد جرائم الكراهية والتمييز، ليتم التحقيق في الوقائع وتوضيح المسؤوليات."

وجاء في بيان ريال مدريد أيضاً: "تنص المادة 124 من الدستور الإسباني على أن دور مكتب المدعي العام هو تعزيز السعي لتحقيق العدالة في الدفاع عن الشرعية وحقوق المواطنين والمصلحة العامة... لهذا السبب، ونظراً لخطورة الأحداث التي وقعت، لجأ ريال مدريد إلى النيابة العامة للدولة، وسيكون هناك مدع خاص في أي إجراء يتم الشروع فيه".