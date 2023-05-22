الأندية الآسيوية تطلب تأخير قرعة «الأبطال»

معتز الشامي (دبي)

كشفت مصادر بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن أندية في القارة، طلبت تأخير قرعة دور المجموعات للنسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا، والذي ينطلق بالدور التمهيدي في أغسطس المقبل، في حين تستمر البطولة حتى مايو 2024.

وأوضحت المصادر أن الأندية رأت، ضرورة تحديد الأطراف المتأهلة للمجموعات، عبر مراحل تصفيات الدور التمهيدي أولاً، وذلك قبل وقت كافٍ من القرعة، وبالتالي تقرر إجراء مراسمها في كوالالمبور، يوم 24 أغسطس المقبل.

وعن شكوى بعض الأندية المحترفة، خصوصاً في الغرب، من تأخر توقيت القرعة، وبالتالي ضياع وقت في معسكرات الإعداد الصيفية، من دون معرفة هوية الفرق التي ستلتقي في دور المجموعات، أوضحت المصادر أن الاتفاق على تأخير القرعة تم بعد اجتماعات بين الروابط المحترفة، عند إقرار تعديل توقيت البطولة، ووقتها طرحت تلك النقطة للنقاش، حيث رأت بعض الروابط ضرورة تحديد هوية الأندية المتأهلة قبل القرعة وليس بعدها كما جرت العادة.

وأشارت المصادر بالاتحاد القاري، إلى أن تعديل نظام القرعة للنسخة التي تليها ربما يكون مبكراً، وقبل صيف 2024، حال طلبت أندية تغيير تلك الطريقة والعودة للنظام القديم، لمنح الفرق فرصة لخوض وديات آسيوية كافية خلال فترة الصيف.