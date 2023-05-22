اتحاد «القوى» يُكرم أبطاله ويُطلق الشعار الجديد

دبي (الاتحاد)

شهد معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، حفل تكريم أصحاب الإنجازات والمتميزين في رياضات ألعاب القوى، الذي نظمه اتحاد ألعاب القوى، بالتعاون مع شرطة دبي في نادي الضباط، بحضور اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، رئيس اتحاد ألعاب القوى، ومحمد بن درويش النعيمي، المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، وأعضاء مجلس الاتحاد، وممثلي الأندية والمدربين واللاعبين من مختلف الأندية.

وأطلق معالي الفريق المري خلال فعاليات الحفل، الهوية المؤسسية الجديدة، والشعار الجديد لاتحاد ألعاب القوى، المستوحى من ألوان علم دولة الإمارات، والرياضات الأربعة المختلفة المكونة لألعاب القوى المتمثلة في «الجري والمشي والقفز والرمي»، إلى جانب حركة الخطوط التي تمثل ديناميكية الارتقاء والوصول إلى أعلى الأهداف تماشياً مع استراتيجية اتحاد ألعاب القوى.

وتسلم معالي الفريق المري من اللواء محمد عبدالله بالمر، درع اتحاد ألعاب القوى بالهوية المؤسسية والشعار الجديدين.

وكرم معالي الفريق المري، الشركاء الرعاة لاتحاد ألعاب القوى، كما كرم اللاعبين واللاعبات من أصحاب الإنجازات الدولية.