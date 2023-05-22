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الرياضي

«كاف» يكشف تفاصيل مواجهة مصر وغينيا

«كاف» يكشف تفاصيل مواجهة مصر وغينيا
22 مايو 2023 15:31

لقاهرة (د ب أ)
وجه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» خطاباً إلى الاتحاد المصري يتضمن تفاصيل مباراة المنتخب الأول أمام نظيره الغيني، ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية المقررة في كوت ديفوار.
وذكر الاتحاد المصري عبر بيان على صفحته الرسمية بموقع شبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم: «تلقى اتحاد الكرة المصري خطاباً رسمياً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بتحديد يوم 14 يونيو المقبل موعداً لمباراة منتخب مصر أمام غينيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار».
وأضاف الاتحاد: «كما تضمن الخطاب إقامة مباراة غينيا في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة باستاد جراند مراكش بالمغرب».
ويتصدر المنتخب المصري المجموعة الرابعة بالتصفيات برصيد تسع نقاط، متساوياً في ذلك مع نظيره الغيني ويليهما منتخبا مالاوي وإثيوبيا برصيد ثلاث نقاط لكل منهما، وذلك بعد أربع جولات من مباريات المجموعة.

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