نجمة أرسنال تبحث الاستثمار في دبي

دبي (الاتحاد)

عبرت اللاعبة البريطانية بيثاني جين ميد، نجمة نادي أرسنال والمنتخب الإنجليزي لكرة القدم للسيدات، عن سعادتها الكبيرة بالتواجد في دبي وزيارتها باستمرار وإعجابها بكل ما تضمه دبي من مميزات وما تشاهده من تطور ومعالم سياحية وحضارية متجددة في كل عام.

جاء ذلك خلال زيارتها لمقر مجلس دبي الرياضي، حيث التقى سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، النجمة العالمية إلى جانب وفد مجموعة كوجنيتا البريطانية التعليمية في مقر مجلس دبي الرياضي.

ورحب سعيد حارب بالنجمة العالمية ووفد المجموعة التعليمية وأكد حرص مجلس دبي الرياضي على دعم كافة الجهود المبذولة لتطوير القطاع الرياضي وتعزيز العلاقة مع القطاع الخاص لتحقيق النهضة الرياضية والتنمية والاستثمار في أجيال المستقبل من خلال دعم الاستثمار الرياضي، وأهدى سعادة سعيد حارب إلى النجمة العالمية النسخة الإنجليزية من كتاب قصتي، لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله».

وقالت بيث ميد: «أنا أحب دبي كثيراً وأزورها باستمرار خلال الإجازات والأعياد، وسعيدة بأن أتواجد في دبي هذه المرة لبحث سبل إطلاق حدث رياضي يساهم في انتقاء وتطوير الرياضيين الموهوبين ونشر ثقافة ممارسة الرياضة لدى طلبة المدارس، وأيضاً الاستفادة من مكانتي وشهرتي وخبرتي، لأن أكون سفيرة لمجموعة كوجنيتا التعليمية في مجال نشر ممارسة الرياضة لدى الطلبة، ويسرني أن أكون على تواصل معهم وأساهم في تحقيق أهدافهم الرياضية إلى جانب أهدافهم العلمية».

وأكدت بيث أن دبي تحتل مكانة مميزة لدى الجميع، ويحرص نجوم الرياضية من كافة دول العالم على زيارتها والاستمتاع بأجوائها الرائعة وما تضمه من منشآت ومرافق مميزة تساعد على عيش حياة الرفاهية إلى جانب الاستمتاع بممارسة الرياضة في كل مكان، كما أن البعض ينال فرصة رائعة بالعيش في دبي وأن يكون جزء من مجتمعها من مختلف الجنسيات.