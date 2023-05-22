«الإمارات للدراجات» يتألق في «جيرو دي إيطاليا»

أبوظبي (الاتحاد)

واصل فريق الإمارات للدراجات أداءه الرائع في جيرو دي إيطاليا، وحقق براندون ماكنولتي فوزاً مبهراً في المرحلة 15، التي امتدت من سيريجنو إلى بيرجامو على مسافة 195 كم.

انضم الدراج البالغ من العمر 24 عاماً إلى المجموعة المتقدمة في وقت مبكر، وتمكنا معاً من إنشاء فجوة زمنية كبيرة تصل إلى سبع دقائق قبل المجموعة الرئيسية، ومع تضاؤل حجم المجموعة المنطلقة، وضع ماكنولتي نفسه بمهارة كواحد من الدراجين المتبقين إلى جانب بن هيلي (من فريق إي إف التعليمي) وماركو فريجو من فريق (إسرائيل برميير تيك).

وعلى الرغم من مواجهة محاولات مختلفة من قبل هيلي، نجح ماكنولتي في التصدي لكل هجوم واختار توقيتاً متميزاً، ونفذ انطلاقة سريعة في توقيت مثالي على الطريق المنحدرة نحو بيرجامو، وفي النهاية حقق الفوز السابع والعشرين لهذا الموسم لفريق الإمارات.

وفي تصريح له يقول ماكنلتي: «إنه شعور لا يوصف، حيث كان هدفي الكبير المجيء إلى هنا للفوز بإحدى المراحل، حيث قمت بالهجوم في الصعدة الأخيرة لكن بين هيلي تصدى لها بقوة واعتقدت أن السباق قد انتهى، لكني تمكنت من الرد وفي النهاية وصلت إلى الانطلاقة الأخيرة، لقد جئنا إلى هنا من أجل تحقيق نتائج جيدة في التصنيف العام وهدفي لتحقيق الفوز في إحدى مراحل السباق، لذا وبعض تحقيق هذا الفوز يمكننا التركيز الآن على التصنيف العام».

وكان جاو ألميدا قد ظل في ترتيبه الرابع في التصنيف العام خلف قائد السباق برونو أدميرال (من فريق جروباما - إف دي جيه) وذلك قبل يوم الراحة.

ويواصل الدراج البرتغالي قيادة تصنيف الدراجين الشباب بالقميص الأبيض، وتستمر منافسات «جيرو» اليوم في مرحلة جبلية عالية من برا إلى ريفولي (بطول 179 كم).

نتائج المرحلة:

1- براندون ماكنلتي (فريق الإمارات) 5:13:39

2- بين هيلي (فريق إي إف التعليمي) نفس التوقيت.

3- ماركو فريجو (فريق إسرائيل برميير تيك) نفس التوقيت.

التصنيف العام بعد المرحلة 15:

1- برنو أدميرال (فريق جروباما - إف دي جيه) 61:38:06

2- جيرانت توماس (فريق إنيوس جريناديرز) + 1:08

3- بريموز روجليك (فريق جامبو-فيزما) + 1:10

4- جاو ألميدا (فريق الإمارات) + 1:30