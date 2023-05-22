المقاعد القارية والهبوط يشعلان «ختام الليجا»

مدريد(أ ف ب)

بعد ضمان برشلونة اللقب وقطبَي العاصمة مدريد التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، تحتدم في الأمتار الأخيرة المنافسة على المقاعد القارية الأخرى وتفادي الهبوط، قبل ثلاث مراحل من نهاية الدوري الإسباني لكرة القدم.

مع تحليق النادي الكتالوني بعيداً بفارق 13 نقطة عن صاحب المركز الثاني، الذي يحتله راهناً أتلتيكو مدريد بفارق نقطة عن الجار ريال، من المتوقع أن تستمر منافسة حسم الوصافة «المعنوية» بين الجارين اللدودين حتى النهاية.

وبعد أن ضمن لقبه الأول في الليجا منذ 2019 في المرحلة ما قبل الماضية، من خلال فوزه خارج أرضه ضد الجار إسبانيول، عكّر ريال سوسيداد احتفالات برشلونة ومراسم التتويج في ملعب كامب نو بعد أن أسقطه 2-1 السبت الماضي.

ولكن إذا لم يكن لهذه الخسارة أي تأثير يذكر على برشلونة، فكانت هامة جداً لسوسيداد، الذي عزّز موقعه الرابع لخطف آخر بطاقة مؤهلة لدوري الأبطال الموسم المقبل.

رفع الفريق الباسكي رصيده إلى 65 نقطة، متقدماً بخمس نقاط عن فياريال الخامس الفائز بدوره على جيرونا، وسيكون مرشحاً للخروج فائزاً في المرحلة السادسة والثلاثين على أرضه ضد ألميريا الرابع عشر للاقتراب أكثر من المسابقة القارية الأم.

ويدرك سوسيداد جيداً مدى أهمية هذه المباراة، كونه يواجه في آخر مرحلتين مواجهتين صعبتين، يحل ضيفاً على أتلتيكو مدريد قبل أن يستضيف ختاماً إشبيلية الذي عاد تدريجياً إلى مستوياته هذا الموسم وبلغ نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، حيث يواجه روما الإيطالي نهاية الشهر الحالي، آملاً في حجز بطاقة ذهبية لدوري الأبطال.

أما فياريال المتربّص، فيرغب أولاً في حصد النقاط الثلاث على أرضه ضد قادش، آملاً في تعثر سوسيداد في آخر مرحلتين اللتين يواجه فيهما بدوره رايو فايكانو وأتلتيكو مدريد أيضاً.

وفي حال عدم بلوغه دوري الأبطال، فقد ضمن فياريال بشكل مؤكد خوضه يوروبا ليج، إذ يبتعد بفارق 10 نقاط عن أتلتيك بلباو السابع الذي يخوّل صاحبه خوض تصفيات المسابقة القارية الثالثة كونفرنس ليغ، وهو آخر مقعد مؤهل لمسابقة قارية.

كما يبدو ريال بيتيس السادس مرتاحاً لخوض يوروبا ليج، إذ يبتعد بفارق ست نقاط عن بلباو، فيما يستقبل خيتافي على أن يحل على جيرونا ويستقبل فالنسيا مع نهاية الموسم.

ويسعى برشلونة لاستعادة سكة الانتصارات عندما يحل على بلد الوليد الثلاثاء، لكنه سيواجه منافساً يحتل المركز الثامن عشر (35 نقطة) ويكافح من أجل تفادي الهبوط.

فبعد هبوط إلتشي المتذيل رسمياً منذ مراحل (20 نقطة)، تتنافس فرق عدة لتفادي المركزين الثامن عشر والتاسع عشر.

إذ تفصل ست نقاط بين فالنسيا الثالث عشر وإسبانيول صاحب المركز ما قبل الأخير.

ويلتقي إسبانيول (34 نقطة) مع مضيفه أتلتيكو مدريد الأربعاء، وخيتافي (35 نقطة) مع بيتيس وقادش (38 نقطة) مع فياريال.

أما ريال مدريد ورغم أنه لا يسعى نحو أي هدف، فمن المتوقع أن تشهد مباراته على أرضه الأربعاء ضد رايو فايكانو، دعماً للاعبه الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور، رغم غيابه عن المواجهة، بعد الإساءات العنصرية التي واجهها خلال الخسارة على أرض فالنسيا الأحد وطرده في نهاية المباراة.