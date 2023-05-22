ألكاراز يستعيد الصدارة وديوكوفيتش يتراجع لـ«الثالث»

باريس(أ ف ب)

استعاد الشاب الإسباني كارلوس ألكاراز صدارة تصنيف رابطة اللاعبين المحترفين في كرة المضرب الصادر اليوم، على حساب الصربي نوفاك ديوكوفيتش المتراجع للمركز الثالث بعد خسارته في ربع نهائي دورة روما.

وكان الإسباني البالغ 20 عاماً والذي بات أصغر لاعب في التاريخ يتبوأ قمة الترتيب العام الماضي، قد ضمن عودته إلى المركز الأوّل مكتفياً بخوضه مباراته الأولى في دورة روما لماسترز الألف، وذلك بعد شهرين من تخليه عنه لصالح ديوكوفيتش.

ولم يكن النجاح حليف ألكاراز في العاصمة الإيطالية، حيث خرج من الدور الثالث أمام المجري المغمور فابيان ماروجان خارج الـ 100 الأوائل. إلاّ أن ذلك كان كافياً للفائز ببطولة الولايات المتحدة 2022 لتجاوز "نولي" في الترتيب العالمي.

ولم تكن حال ديوكوفيتش أفضل في روما، حيث خرج من ربع النهائي أمام الدنماركي هولجر رونه وصيف الفائز الروسي دانييل مدفيديف.

ونتيجة لمشواره، تراجع ديوكوفيتش للمركز الثالث خلف مدفيديف المتوج بأول ألقابه في مسيرته على الملاعب الترابية في روما، كأفضل تحضير له قبل انطلاق بطولة رولان جاروس الفرنسية والثاني له في دورات ماسترز الألف هذا الموسم بعد ميامي.

وبدوره، تقدم رونه للمركز السادس في أفضل ترتيب له في مسيرته.

واستمر تراجع الأسطورة الإسباني رافايل نادال، المتوج بـ 22 لقباً كبيراً برقم قياسي يتقاسمه مع ديوكوفيتش، ليحتل المركز الخامس عشر بعدما كان أعلن عدم مشاركته في بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية الجراند سلام، وغيابه عن باقي منافسات هذا الموسم.

ويتحضر المتحدر من مايوركا لعامه الأخير على ملاعب الكرة الصفراء بعدما أعلن أن العام المقبل من المحتمل أن يكون الأخير له، علماً انه سيخرج من ضمن الـ 100 الأوائل في التصنيف الشهر المقبل وذلك للمرة الأولى منذ 20 عاماً.

وجاء تصنيف اللاعبين العشرة الأوائل على النحو التالي:

1. كارلوس ألكاراس (إسبانيا) 6815 نقطة (+1)

2. دانييل مدفيديف (روسيا) 6330 (+1)

3. نوفاك ديوكوفيتش (صربيا) 5955 (-2)

4. كاسبر رود (النروج) 4915

5. ستيفانوس تسيتسيباس (اليونان) 4775

6. هولجر رونه (الدنمارك) 4375 (+1)

7. أندري روبليف (روسيا) 4270 (-1)

8. يانيك سينر (إيطاليا) 3435

9. تايلور فريتز (الولايات المتحدة) 3390

10. فيليكس أوجيه-ألياسيم (كندا) 3065