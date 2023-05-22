«الأبيض الأولمبي» يترقب قرعة تصفيات كأس آسيا

دبي (الاتحاد)

يترقب منتخبنا الوطني تحت 23 سنة، سحب قرعة التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة (قطر 2024)، والتي ستُجرى يوم الخميس المقبل، بمقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، في الساعة 11 صباحاً بتوقيت الإمارات.

وتشهد التصفيات التي ستنطلق في الفترة من 4 إلى 12 سبتمبر 2023، مشاركة 43 منتخباً، سيتم تقسيمها إلى 11 مجموعة، بحيث تضم 10 مجموعات أربعة منتخبات، بينما يتواجد في المجموعة الأخيرة ثلاثة منتخبات، وستلعب مباريات كل مجموعة من دورة واحدة بنظام التجمع في مدينة واحدة.

وبحسب نظام البطولة سيتأهل إلى النهائيات أصحاب المراكز الأولى في المجموعات الـ 11، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني، وتنضم إليها قطر الدولة المنظمة، للمشاركة في النهائيات التي تقام بالدوحة في الفترة من 15 أبريل إلى 3 مايو 2024.

وجاء منتخبنا الأولمبي في التصنيف الأول إلى جانب منتخبات المملكة العربية السعودية، أوزبكستان، اليابان، أستراليا، العراق، تركمانستان، فيتنام، كوريا الجنوبية، تايلاند، الأردن، حيث تم ترتيب المنتخبات طبقاً لتصنيف كل منتخب في كأس آسيا تحت 23 عاماً في أوزبكستان 2022، فيما تمت إضافة المنتخبات التي لم تشارك باعتبارها الأقل تصنيفاً.

وسيتم تقسيم المنتخبات إلى أربعة مستويات، ليتم من خلالها السحب وتسكين المنتخبات في المجموعات الـ 11، ويتواجد منتخبنا الوطني في التصنيف الأول مع منتخبات اليابان وأستراليا والعراق وتركمانستان.

كما ستوضع الدول المضيفة في وعاء منفصل لتحديد المجموعة التي ستلعب على أرضها، والدول هي البحرين، الصين، إندونيسيا، الأردن، كوريا الجنوبية، الكويت، المملكة العربية السعودية، طاجيكستان، تايلاند، أوزبكستان وفيتنام.