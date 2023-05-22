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سماوي وانتصار بطلا «وسام الاستحقاق للجولف»

سماوي وانتصار بطلا «وسام الاستحقاق للجولف»
22 مايو 2023 14:30

العين (الاتحاد)
حصد كل من رامي سماوي، وانتصار الريش، لقبي منافسات الرجال والسيدات في مسك ختام بطولة «وسام الاستحقاق» لهواة الجولف، التي نظمها اتحاد الجولف على مدار ثلاثة أيام، على ملاعب نادي العين للفروسية والرماية والجولف، وأسدل الستار عنها مساء الأحد، بمشاركة 40 لاعباً ولاعبة.
كما شهدت البطولة على صعيد فئة الناشئات، احتياج الموهبة الشابة أيان دادابوي إلى جولة فاصلة لحسم اللقب، بعد تعادلها مع ريان أحمد مع نهاية منافسات، بإجمالي خمس ضربات فوق المعدل لكل منهما والثالث ساندرو ولوف.
قام بتتويج الفائزين والفائزات، أكرم سكيك المدير العام لاتحاد الجولف.
وجاءت بطولة العين ضمن 15 جولة نظمها اتحاد اللعبة على صعيد «وسام الاستحقاق»، المانحة لأبطال موسمها وبدعم من اتحاد اللعبة نقاط تصنيفية على سلم الترتيب العالمي، في خطوة تمهد الطريق أمامهم الانتقال إلى مستويات أعلى نحو العالمية.
وقدم رامي سماوي واحدة من أفضل جولاته، بعد أن استطاع على مدار الأيام الثلاثة للمنافسات إنهاء مسلك ملعب نادي العين، المكون من 18 حفرة، بإجمالي 212 ضربة، حاصداً من خلالها إجمالي ضربتين فوق المعدل، أهلته لانتزاع المركز الأول في الترتيب العام بفارق 6 ضربات فوق المعدل عن دومنيك مورتن، الذي حل بالمركز الثاني وماركوس دوتون ثالثاً.
بدورها استطاعت انتصار الريش، تقديم عروض قوية، خاصة في اليوم الثالث للمنافسات، بحصدها على مدار أيام البطولة إجمالي 212 ضربة، لتنتزع من خلالها وبإجمالي ضربتين فوق المعدل لقب فئة السيدات، بفارق الستة ضربات فوق المعدل عن صاحبة المركز الثاني أنكا ماتيوس وجيمي كاميرو الثالثة.
وعلقت انتصار على فوزها بجولة العين قائلة: «أتوجه بالشكر لإدارة اتحاد الجولف، وعلى رأسها اللواء «م» طيار عبدالله السيد الهاشمي نائب رئيس الاتحاد، على الدعم الكبير للمواهب العربية، وهو ليس بغريب عن أبناء الإمارات في تقديم كافة سبل الدعم والرعاية للمواهب نحو تطوير الرياضة العربية، مؤكدة أن ما حظيت به في الإمارات رغم تواجدها فيها لأشهر معدودة فاق التوقعات وما حظيت به خلال مسيرتها بساحاته اللعبة، ووجهت الشكر إلى نادي العين على استضافته البطولة ولجميع اللاعبين واللاعبات.
وأضافت: «كانت نهاية أسبوع قوية، وعانيت خلال اليومين الأول والثاني من الرياح القوية، لكنني استطعت التكيف بشكل جيد والحفاظ على التركيز قبل الدخول في ثالث أيام المنافسات التي عرفت من خلالها كيفية التقدم إلى صدارة الترتيب وحصد الفوز».
واختتمت: «سعادتي كانت كبيرة في منحي هذه الفرصة من اتحاد الإمارات للجولف، للعب أمام أفضل اللاعبات على مستوى الهواة في المنطقة».

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