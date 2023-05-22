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الرياضي

مقترحات «عمومية اليد».. «تحت التنفيذ»

مقترحات «عمومية اليد».. «تحت التنفيذ»
22 مايو 2023 14:00

رضا سليم (دبي) 
فتح اتحاد كرة اليد، ملف المقترحات التي قدمتها الأندية الأعضاء خلال اجتماع الجمعية العمومية الأخير، وهي المقترحات التي تمت إحالتها إلى اللجان العاملة بالاتحاد لتطبيق المقترحات التي من شأنها أن تسهم في تطوير اللعبة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الاتحاد الجديد بالشارقة، وترأسه عبد السلام ربيع المحيربي – نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة اليد رئيس لجنة الحكام، بحضور ناصر سالم الحمادي الأمين العام للاتحاد، وسعود إبراهيم صالح المدير المالي، وداوود محمد المليح رئيس لجنة المسابقات، وفيصل حسين الطواش رئيس لجنتي المنتخبات الوطنية والمدربين، وبمشاركة ممثلي الأندية.
وجاء أبرز المقترحات حول تعديل نظام الدوري العام للرجال وتقليص عدد اللاعبين الأجانب من المقيمين ومواليد الدولة المسموح بتسجيلهم في فئات الشباب والناشئين، والأشبال، والصغار، والبراعم.
ومن المنتظر أن ترفع لجنة المسابقات تقريرها عن هذه المناقشات إلى مجلس إدارة الاتحاد في اجتماعه المقبل لاعتمادها وآلية تنفيذها.
من ناحية أخرى، قررت لجنة المسابقات تقديم موعد مباراة الشارقة وشباب الأهلي في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة للرجال والتي من المقرر أن تقام يوم السبت المقبل بصالة مجمع زايد بالفجيرة لتقام المباراة الأخيرة في الموسم في الرابعة والنصف عصراً بدلاً من الخامسة، ويتزامن نهائي اليد، مع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم، والذي سيقام في مساء نفس اليوم على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في العاصمة أبوظبي. 

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