المنصوري يُحرز فضية «طريق الحرير» للدراجات

دبي (الاتحاد)

حقق أحمد المنصوري دراج منتخب الإمارات، الميدالية الفضية في سباق الإقصاء ببطولة «طريق الحرير» للمضمار، إحدى البطولات المصنفة في الاتحاد الدولي والمقامة في كازاخستان، ليهدي الإمارات ميدالية جديدة وأيضاً النقاط الأولمبية، التي تساعد المنصوري في مشوار التأهل الأولمبي إلى باريس 2024، في الوقت الذي عاد فيه يوسف ميرزا، للمشاركات الخارجية من أجل مساعدة أحمد المنصوري في مشواره وجمع المزيد من النقاط.

وبدأت بطولة «طريق الحرير» بسباق الأومنيوم، ونجح فيه أحمد المنصوري في الحصول على المركز الرابع في السباق، بينما حصل يوسف ميرزا على المركز السادس، وفي اليوم الثاني من البطولة بدأت المشاركة بفوز أحمد المنصوري، بالميدالية الفضية في سباق الإقصاء، كما شارك المنصوري ويوسف ميرزا، أبطال العرب بسباق الماديسون، وكانت كافة المشاركات بهدف جمع المزيد من النقاط.

وتعتبر بطولة «طريق الحرير» من أقوى البطولات الآسيوية المصنفة في الاتحاد الدولي للدراجات «المستوى الثاني»، وإحدى المحطات الهامة التي شارك فيها المنتخب من أجل جمع مزيد من النقاط وهو الهدف الرئيسي من المشاركة، ونجح فيها نجوم الإمارات يوسف ميرزا، وأحمد المنصوري في تحقيق عدد جيد من النقاط.

ويستعد نجوم منتخب الدراجات يوسف ميرزا وأحمد المنصوري للمشاركة في بطولة آسيوية جديدة في هونج كونج قبل المشاركة في البطولة الآسيوية للمضمار.

ومن جانب آخر، يواصل باقي أعضاء المنتخب الوطني معسكرهم الخارجي في إسبانيا قبل المشاركة في عدد كبير من المشاركات القارية والعربية المقبلة.