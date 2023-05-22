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«سلة الكراسي المتحركة» في تركيا تحضيراً لبطولة العالم

«سلة الكراسي المتحركة» في تركيا تحضيراً لبطولة العالم
22 مايو 2023 13:30

دبي (الاتحاد)
في إطار التحضيرات لخوض بطولة العالم بدبي مطلع الشهر المقبل، يقيم منتخبنا لكرة السلة على الكراسي المتحركة معسكراً في تركيا، يخوض خلاله مباراة ودية أمام نادي بورصا التركي، ومن المنتظر إقامة ثلاث مباريات أخرى أمام نادي إسطنبول ونادي يلوا ونادي أزميت، ومن ثم العودة يوم الخميس المقبل بعد نهاية المعسكر.
حيث يحرص مدرب منتخبنا الوطني عباس حسين خلال المعسكر على عمل تدريبات الفريق على فترتين، يتخللهما محاضرات فنية ودراسة لمباريات الفريق السابقة، واستعراض لمباريات الفرق، التي سيقابلها منتخبنا خلال بطولة العالم المقبلة على أرض الوطن.
وأكد إسماعيل المرازيق رئيس البعثة بمعسكر تركيا، أن الفريق سيخرج بالعديد من الفوائد بعد نهاية المعسكر الحالي، نظراً لمواجهة والاحتكاك بفرق تتحلّى بمستويات متميّزة وتنافس بقوّة في دوري الدرجة الأولى بتركيا.
وأعلن المرازيق، أن عودة الفريق من تركيا ستكون يوم السادس والعشرين من الشهر الجاري، حيث سيتوجّه المنتخب الوطني إلى فندق إقامة بطولة العالم بدبي، والتي ستنطلق في الفترة من 5 إلى 21 يونيو المقبل، حيث سيخوض منتخبنا ما قبل انطلاق البطولة بعض التحضيرات واللمسات النهائية لهذا الحدث العالمي والمقام على أرض الدولة.

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