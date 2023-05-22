سالم عبدالرحمن يعود للانتصارات في «ماسترز الشطرنج»

الشارقة (الاتحاد)

نجح سالم عبد الرحمن لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشارقة للشطرنج، في العودة إلى الانتصارات في بطولة «الشارقة ماسترز» الدولية السادسة للشطرنج، والتي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بالفوز الذي حققه على الأميركي كريستوفر يوجين، ليلحق سالم بركب المتصدرين برصيد 3 نقاط من 5 جولات.

ويتصدر البطولة بعد الجولة الخامسة الأرميني هايك مارتروسيان ويأتي بالمركز الثاني 13 لاعباً، وهم: الروسي كوفاليف فلاديسلاف، والأميركي سيفيان صاموئيل، والهنديّان براجا جننادا ونيهال سارين، والإيراني أمين طبطبائي، والأميركي هانز نيمان، والهندي آريان تشوبرا، والصيني يو يونجن، والهندي جوكيش، والأوكراني أنتون كوروبوف، والروسي أندريه اسبينكو، والأسترالي تيمور كويبوكاروف، والأميركي أوبارين جريجوري.

كان الدكتور فوزي بو رجعة رئيس الاتحاد الليبي للشطرنج قد افتتح مجريات الجولة الخامسة، بحضور أيرون فان دينبيرج مدير بطولة تاتا ستيل الهولندية الشهيرة، وعمران عبدالله النعيمي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وإحسان توردالييف نائب رئيس اتحاد أوزبكستان للشطرنج، وعمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، ورجائي السوسي المدير التنفيذي للنادي.

وأكّد عمران عبد الله النعيمي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، أن النادي يتشرف بتنظيم واستضافة مثل هذه الأحداث والبطولات العالمية، والهدف من تنظيم هذه البطولة العالمية يمثل دعم رياضة الأذكياء في الدولة، وتوفير أقصى قدر من الاستفادة للاعبينا وتأهيلهم للحصول على ألقاب دولية، ورفع مستوى تصنيفهم الدولي، وزيادة الخبرة والاحتكاك الدولي لهم.

ويتصدر بطولة التحدي المقامة على هامش بطولة الماسترز، بعد الجولة الخامسة، السويدي سيفوك فيتالي برصيد 4.5 نقطة، ويأتي بالمركز الثاني 5 لاعبين برصيد 4 نقاط وهم: الأوزبكي أورتيك نجماتوف، والجورجي سيبا شفيلي، والأرميني ايمين أوهانيان، والمصريان عبد الرحمن هشام وأدهم فوزي.

فيما يتصدر بطولة المستقبل للاعبين الواعدين المقامة على هامس الماسترز، الأردني أنس خويرة برصيد 5 نقاط بعد الجولة الخامسة، ويأتي بالمركز الثاني العماني محمد خلفان السعيدي برصيد 4.5 نقطة، ويحتل المركز الثالث 6 لاعبين وهم: روضة السركال لاعبة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، والمصري رامز سمير، والفلبيني فرانسيس إروين، وأحمد الرميثي لاعب نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، والزامبي تشيبالي هيريس، والمصرية نها يوسف.