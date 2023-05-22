دوناروما: سنفك «عقدة» دوري الأبطال

أنور إبراهيم (القاهرة)

مع اقتراب الإعلان رسمياً عن فوز باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي «ليج آن»، حيث يكفيه التعادل في الجولة القادمة للمسابقة، مع بقاء الفارق بينه وبين لانس أقرب منافسيه 6 نقاط «84 نقطة في مقابل 78نقطة»، أجرت شبكة «تيلي فوت» الفرنسية حواراً مع الإيطالي العملاق جيانوليجي دوناروما حارس مرمى الفريق، تطرق فيه للحديث عن محصلة موسمه الحالي ورأيه في قائد الفريق الجديد كيليان مبابى، و«عقدة» الخروج المبكر من دوري الأبطال، والانتقادات الموجهة إليه وغيرها من الموضوعات.

وقال في بداية الحوار: لابد أن نظل في حالة يقظة حتى آخر مباراة في الدوري وعلينا الفوز بالمباراتين القادمتين حتى لا ندخل في أية حسابات معقدة، وهدفنا هو إحراز اللقب.

واعترف دوناروما بأن هناك مواسم أصعب من غيرها وهذا طبيعي، لأنه جزء من كرة القدم، في إشارة واضحة إلى إن سان جيرمان لم يكن في أحسن حالاته هذا الموسم، وأعرب عن أمله في أن يكون أفضل في الموسم الجديد. وأضاف دوناروما «24 عاماً» قائلاً: أنا راضٍ تماماً عن موسمي هذا وسعيد بالإحصائيات والأرقام الخاصة بي ولكنني أسعى إلى تحقيق المزيد من التطور والتحسن، معترفاً بأن شباك مرماه اهتزت 35 مرة في 35 مباراة.

ورداً على سؤال بشأن فشل سان جيرمان في دوري الأبطال، قال: تأثرنا كثيراً نتيجة ذلك إذ كنا نأمل في الوصول إلى أبعد مدى في هذه البطولة، وأنا على ثقة في أننا سنفوز بها يوماً ما، لأننا نستحق ذلك، وجماهيرنا أيضاً، ونبذل كل جهدنا من أجل بلوغ هذا الهدف.

وفيما يتعلق بالانتقادات الموجهة إليه، قال: لقد اعتدت على الهجوم والانتقادات وأتحملها بصدر رحب، ولا أتأثر بالهجوم على شخصي وأسعى دائماً لتصحيح أخطائي وتطوير مستواي وأبذل أقصى ما عندي من أجل الفريق.

وعلق قائلاً: في يوم تتعرض للانتقاد والهجوم ويوم آخر يرفعونك إلى عنان السماء مديحاً وثناءً، وهكذا هو حال كرة القدم، وجزء منها طالما إنك تلعب في فريق كبير.

ورداً على سؤال بشأن كيليان مبابى الذي يُعتبر القائد الثاني لسان جيرمان بعد البرازيلي ماركينيوس، ورأيه فيه، قال دوناروما: مبابى يعمل على تحسين نفسه وتطوير أدائه يومياً ويزداد نضجاً مع الأيام وهو أحد أفضل المهاجمين في العالم حالياً، ويبدي حماساً غير عادي في التدريبات أوالمباريات، ولكونه بطلاً متوجاً بكأس العالم 2018 في روسيا، ووصيف بطل مونديال 2022، فإنه يعطي أقصى ما عنده ليحافظ على مستواه.

وعن المنافسة القوية في الموسم الماضي بينه وبين الكوستاريكي كيلور نافاس «36عاماً»، قبل رحيل هذا الأخير إلى الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، للعب لنوتنجهام فورست، قال دوناروما: المنافسة مفيدة للجميع، وتجعلك يقظاً باستمرار ولابد من وجودها لأنها جزء من كرة القدم، وتجعلك في القمة دائماً، وأنا سعيد لثقة الجهاز الفني بقيادة كريستوف جالتييه في قدراتي وإمكانياتي، وتعييني حارساً أول للفريق.