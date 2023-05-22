«أسود فيستفاليا» لـ«البوندسليجا»: أنت «الحلم السعيد»!

أوجسبورج (د ب أ)

يعتقد إيدين تيرزيتش، المدير الفني لفريق بروسيا دورتموند، أن الموسم الحالي الذي شهد ظروفاً متباينة لفريقه ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم «بوندسليجا»، من الممكن أن ينتهي على أفضل وجه، يوم السبت المقبل. وبات بروسيا دورتموند على مشارف التتويج بلقبه الأول في البوندسليجا، وكسر هيمنة غريمه التقليدي بايرن ميونيخ، الذي فاز بالبطولة خلال المواسم العشرة الأخيرة، بعدما تربع على قمة جدول ترتيب المسابقة حالياً، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه الفريق البافاري، وذلك قبل خوض المرحلة الأخيرة للمسابقة الأسبوع القادم.

وتحدث تيرزيتش لمنصة «دازن»، عقب ارتقاء فريقه قمة ترتيب المسابقة، إثر فوزه الثمين والمستحق 3/ صفر على مضيفه أوجسبورج، أمس الأحد، في المرحلة الـ33 وقبل الأخيرة للمسابقة.

وقال تيرزيتش: «نحن بحاجة إلى العاطفة، قلنا في بداية الموسم إنه سيكون لدينا فرصة فقط إذا بقينا إيجابيين». أضاف مدرب دورتموند: «إنه أمر خاص عندما تفكر في المكان الذي أتينا منه وما كان علينا التعامل معه هذا الموسم».

وحملت بداية الموسم الحالي صدمة لدورتموند، بعدما تم الكشف عن إصابة الوافد الجديد سيباستيان هيلير بسرطان الخصية، ليفتقد الفريق خدماته خلال النصف الأول من الموسم، من أجل علاجه.

وانتفض هيلير مع دورتموند في النصف الثاني من الموسم، وقاد فريقه للفوز على أوجسبورج، عقب تسجيله هدفين في مرمى أصحاب الأرض، ليغتنم الفريق الملقب بـ«أسود فيستفاليا» الهدية الذي قدمها إليه بايرن، بخسارته 1/ 3 أمام ضيفه لايبزج أول أمس السبت في نفس المرحلة.

وأصبح دورتموند بحاجة للفوز فقط على مضيفه ماينز في المرحلة الأخيرة للبطولة، من أجل التتويج بلقبه الأول منذ موسم 2011/ 2012، دون النظر لنتيجة لقاء بايرن مع مضيفه كولون، الذي يجرى في التوقيت نفسه.

وبدا أن حظوظ دورتموند تراجعت في الظفر باللقب المرموق في أواخر أبريل، عندما تم حرمانه من ركلة جزاء واضحة، حتى بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد «فار»، خلال تعادله 1/ 1 مع بوخوم «المتعثر»، ليمنح الصدارة لبايرن من جديد. لكن دورتموند حصل على فرصة أخرى بفضل لايبزج، صاحب المركز الثالث، ليعود إلى القمة مجدداً، وإن كان ذلك بمساعدة فيليكس أودوخاي، لاعب أوجسبورج، الذي تلقى بطاقة حمراء في الدقيقة 38، ليستفيد الضيوف من النقص العددي في صفوف منافسهم ويحرز هيلير ثنائيته، فيما تكفل جوليان براندت بتسجيل الهدف الثالث في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

وقال تيرزيتش، الذي سيحظى بمؤازرة أكثر من 80 ألف متفرج خلال لقاء الفريق المنتظر أمام ماينز بالمرحلة الأخيرة: «نحن متحمسون لأننا في هذا الوضع. هذا العام كنا أقرب للفوز بالبطولة من أي وقت. الآن نحن بحاجة فقط للحلم لمدة ست ليالٍ أخرى».

شدد مدرب دورتموند: «ينبغي علينا أن نتأكد من أن الأمور تسير على ما يرام منذ البداية في المباراة المقبلة».

وتابع: «نحن سعداء للغاية بالأداء. ولكن رغم أن سعادتنا تبدو غير مكتملة حتى الآن، فهناك خطوة أخرى ينبغي أن نقطعها».

وأوضح: «بعد الأسبوع المقبل.. يمكننا شراء سيارة جديدة، ومنزل جديد، وقضاء عطلة. ولكن لا يمكنك شراء هذه اللحظة». وعلى النقيض تماماً، فقد انهار موسم بايرن منذ الإطاحة بجوليان ناجيلسمان من تدريب الفريق، ليتولى توماس توخيل القيادة خلفاً له في مارس الماضي. لكن تيرزيتش، الذي يقضي موسمه الأول في قيادة دورتموند، بعدما عمل مساعداً للمدرب ومديراً فنياً مؤقتاً، قال إن فريقه يستحق الثناء إذا توجوا باللقب يوم السبت المقبل. وقال تيرزيتش في إشارة إلى هزيمة بايرن: «نحن الفريق الوحيد الذي يمتلك 70 نقطة في جعبته وهذا ليس له علاقة بمباراة الليلة الماضية».