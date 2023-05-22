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سان جيرمان يضع يده على الدوري الفرنسي

سان جيرمان يضع يده على الدوري الفرنسي
22 مايو 2023 10:15

باريس (رويترز)

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أصبح باريس سان جيرمان على أعتاب التتويج بلقب الدوري الفرنسي لكرة القدم للمرة 11، وهو رقم قياسي، بعدما أحرز كيليان مبابي هدفين ليقوده للفوز 2-1 على أوكسير المهدد بالهبوط.
وهز مبابي الشباك مرتين في أول ثماني دقائق، ليرتفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 84 نقطة، متقدماً بست نقاط على لانس ثاني الترتيب قبل جولتين من النهاية.
ويتفوق حامل اللقب بفارق كبير من الأهداف أيضاً.
ويكفي فريق المدرب كريستوف جالتييه التعادل أمام مضيفه ستراسبورج السبت المقبل لحسم اللقب.
ويملك أوكسير 34 نقطة في المركز 16 متقدماً بنقطة واحدة على منطقة الهبوط، ويحل ضيفاً على تولوز في الجولة قبل الأخيرة.
وقال ماركينيوس قائد سان جيرمان الذي لم يكن مستواه مبهراً مثل معظم لاعبي فريقه: "شعرنا بالارتياح قليلاً بعد الهدفين لكن في النهاية وضعنا يداً على اللقب".
وأضاف: "حققنا الكثير هذا الموسم لكننا كنا ندرك أننا إذا أهدرنا نقاطاً ستتعقد الأمور، لن نحتفل باللقب الليلة لكننا سنحتفل بالانتصار".
وافتتح مبابي التسجيل بتسديدة قوية في الزاوية العليا في الدقيقة السادسة، وبعد ذلك بدقيقتين عزز من تفوق الفريق الضيف بتسديدة من 20 متراً، بعد تمريرة من ليونيل ميسي.
ورفع مبابي رصيده إلى 28 هدفاً في الدوري هذا الموسم ليتصدر قائمة الهدافين، متقدماً بهدفين على ألكسندر لاكازيت مهاجم أولمبيك ليون.
ولم يستسلم أوكسير وسدد رايان رافلوسون كرة ارتدت من العارضة، بينما تدخل الحارس جيانلويجي دوناروما لإنقاذ محاولة من نونو دا كوستا في قبل الاستراحة مباشرة.
وقلص لاسين سينايوكو الفارق لأوكسير بتسديدة منخفضة بعد ست دقائق من بداية الشوط الثاني، محرزاً هدفه الأول على الإطلاق في الدوري.
وفرض صاحب الأرض سيطرته على المباراة بينما اعتمد باريس سان جيرمان على الهجمات المرتدة من مبابي وتألق حارسه دوناروما، الذي أنقذه عدة مرات.
وقطع لانس صاحب المركز الثاني خطوة هائلة نحو ضمان مكانه في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، بعدما قلب تأخره إلى فوز 3-1 على مضيفه لوريان.
ويتقدم لانس بخمس نقاط على أولمبيك مرسيليا ثالث الترتيب قبل جولتين من النهاية.

سان جيرمان
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ميسي
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