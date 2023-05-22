«الثالثة» تُقرب هيت من بطاقة «نهائي الشرق»

لوس أنجلوس(رويترز)

سجل جيب فينسنت 29 نقطة، ليساعد ميامي هيت في الاقتراب من نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين للمرة الثانية في أربعة مواسم، عقب الفوز 128-102 على بوسطن سيلتيكس الليلة الماضية.

وأضاف دانكان روبنسون وكيلب مارتن 22 و18 نقطة على الترتيب، ليتقدم هيت 3-صفر في نهائي القسم الشرقي، الذي يحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.

وسجل جيمي باتلر 16 نقطة لميامي المصنف الثامن في الشرق، كما استحوذ على ثماني كرات مرتدة وقدم ست تمريرات حاسمة، في الانتصار السادس لهيت على ملعبه في الأدوار الإقصائية ودون أي هزيمة.

ويمكن أن يحسم التأهل للنهائي في المباراة الرابعة على أرضه غداً الثلاثاء.

وسجل بام أديبايو 13 نقطة وأضاف ماكس ستراس عشر نقاط لهيت، الذي سيطر على اللقاء وتفوق على سيلتيكس صاحب المركز الثاني بالقسم 37-17 في الربع الثالث، بعد تقدمه 61-46 في الشوط الأول.

وأحرز جيسون تيتوم 14 نقطة لبوسطن واستحوذ على عشر كرات مرتدة وأضاف جايلن براون 12 نقطة.

ولم يسبق لفريق في تاريخ الدوري تعويض تأخره 3-صفر في سلسلة إقصائية.

ويتقدم دنفر ناجتس 3-صفر أيضاً على لوس أنجلوس ليكرز في نهائي الغرب.