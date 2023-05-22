بطل «الكالشيو» يعثر على «بديل» أوسيمين

أنور إبراهيم (القاهرة)

بعد حصول نابولي مبكراً على بطولة الدوري الإيطالي «الكالشيو»، وخروجه من ربع نهائي دوري الأبطال الأوروبي «الشامبيونزليج»، بدأت إدارة النادي الإعداد للموسم الجديد من الآن، بالحرص على استباق الأحداث تحسباً لإمكانية رحيل النيجيري فيكتور أوسيمين نجم وهداف الفريق خلال الميركاتو الصيفي القادم، وهي الجهود التي كللت بالعثور بالفعل على البديل.

وذكرت شبكة «سكاي سبورت» إن إدارة نابولي دخلت في مفاوضات مع أودينيزي، من أجل الحصول على خدمات مهاجمه البرتغالي بيتو بيتونكال، الذي سجل هذا الموسم حتى الآن 10 أهداف في الدوري، ولعب دوراً مهماً في هجوم فريقه، وسجل في الموسم الماضي 11 هدفاً.

وقالت الشبكة إن نابولي أرسل فيما يبدو عرضاً أولياً قيمته نحو 25 مليون يورو، ولكن أودينيزي طلب 35 مليون يورو، غير أن هناك إمكانية لحدوث تقارب بين الناديين من أجل التوصل إلى رقم مناسب لهذه الصفقة، نظراً للعلاقات الطيبة بين الجانبين.

والغريب أنه في نفس السياق، ذكر موقع «كالشيو ميركاتو» أن نابولي جهز بديلاً آخر لأوسيمين هو الكندي جوناثان ديفيد مهاجم ليل الفرنسي، والبالغ من العمر 23 عاماً، تحسباً لاحتمالات رحيل النجم النيجيري هذا الصيف، بعدما حدد أوريليو دي لورينتس رئيس النادي ثمن أوسيمين بمبلغ 160 مليون يورو، يدفعها النادي الذي يرغب في الحصول على خدماته.

وأشارت الشبكة إلى أن هناك أكثر من نادٍ أوروبي يتطلع لضم أوسيمين لصفوفه هذا الصيف، أبرزها باريس سان جيرمان.

ويتصدر أوسيمين ترتيب هدافي الدوري الإيطالي برصيد 23هدفاً، وبفارق 3 أهداف عن الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب إنترميلان.