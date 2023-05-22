الثلاثاء 23 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

بطل «الكالشيو» يعثر على «بديل» أوسيمين

بطل «الكالشيو» يعثر على «بديل» أوسيمين
22 مايو 2023 12:15

أنور إبراهيم (القاهرة)
بعد حصول نابولي مبكراً على بطولة الدوري الإيطالي «الكالشيو»، وخروجه من ربع نهائي دوري الأبطال الأوروبي «الشامبيونزليج»، بدأت إدارة النادي الإعداد للموسم الجديد من الآن، بالحرص على استباق الأحداث تحسباً لإمكانية رحيل النيجيري فيكتور أوسيمين نجم وهداف الفريق خلال الميركاتو الصيفي القادم، وهي الجهود التي كللت بالعثور بالفعل على البديل.
وذكرت شبكة «سكاي سبورت» إن إدارة نابولي دخلت في مفاوضات مع أودينيزي، من أجل الحصول على خدمات مهاجمه البرتغالي بيتو بيتونكال، الذي سجل هذا الموسم حتى الآن 10 أهداف في الدوري، ولعب دوراً مهماً في هجوم فريقه، وسجل في الموسم الماضي 11 هدفاً.
وقالت الشبكة إن نابولي أرسل فيما يبدو عرضاً أولياً قيمته نحو 25 مليون يورو، ولكن أودينيزي طلب 35 مليون يورو، غير أن هناك إمكانية لحدوث تقارب بين الناديين من أجل التوصل إلى رقم مناسب لهذه الصفقة، نظراً للعلاقات الطيبة بين الجانبين.
والغريب أنه في نفس السياق، ذكر موقع «كالشيو ميركاتو» أن نابولي جهز بديلاً آخر لأوسيمين هو الكندي جوناثان ديفيد مهاجم ليل الفرنسي، والبالغ من العمر 23 عاماً، تحسباً لاحتمالات رحيل النجم النيجيري هذا الصيف، بعدما حدد أوريليو دي لورينتس رئيس النادي ثمن أوسيمين بمبلغ 160 مليون يورو، يدفعها النادي الذي يرغب في الحصول على خدماته. 

أخبار ذات صلة
نابولي يُفسد احتفالية الإنتر بنهائي الأبطال
«بطل الكالشيو» يجهز «البديل»!

وأشارت الشبكة إلى أن هناك أكثر من نادٍ أوروبي يتطلع لضم أوسيمين لصفوفه هذا الصيف، أبرزها باريس سان جيرمان.
ويتصدر أوسيمين ترتيب هدافي الدوري الإيطالي برصيد 23هدفاً، وبفارق 3 أهداف عن الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب إنترميلان.

نابولي
فيكتور أوسيمين
الكالشيو
آخر الأخبار
3 لاعبين في صراع الصدارة بـ «ماسترز الشطرنج»
الرياضي
3 لاعبين في صراع الصدارة بـ «ماسترز الشطرنج»
اليوم 13:00
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بترقية جاسم محمد عبدالله الخيال إلى رتبة لواء وتعيينه قائداً عاماً للحرس الأميري
الإمارات
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بترقية جاسم محمد عبدالله الخيال إلى رتبة لواء وتعيينه قائداً عاماً للحرس الأميري
اليوم 12:48
استئناف أحكام بالسجن ضد لصوص جواهر متحف القبو الأخضر
عربي ودولي
استئناف أحكام بالسجن ضد لصوص جواهر متحف القبو الأخضر
اليوم 12:47
«أبيض الشباب» يستعد لـ «التجربة الروسية»
الرياضي
«أبيض الشباب» يستعد لـ «التجربة الروسية»
اليوم 12:30
حلم الثلاثية يغازل جوندوجان: أود رفع لقبين آخرين
الرياضي
حلم الثلاثية يغازل جوندوجان: أود رفع لقبين آخرين
اليوم 12:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©