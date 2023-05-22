ميسي إلى الصين

بكين(رويترز)

قالت سفارة الأرجنتين في الصين، إن ليونيل ميسي سيقود منتخب بلاده في مباراة ودية أمام أستراليا في بكين يوم 15 يونيو المقبل.

وأكد الاتحاد الأسترالي في بيان تكرار المواجهة بين المنتخبين، بعد فوز الأرجنتين 2-1 في دور 16 بكأس العالم العام الماضي، قبل أن يكمل ميسي ورفاقه الطريق نحو اللقب في قطر بنجاح.

وتتصدر الأرجنتين التصنيف العالمي للاتحاد الدولي (الفيفا) بينما تحتل أستراليا المركز 29.

وتستعد أستراليا للعودة إلى قطر للمشاركة في كأس آسيا مطلع 2024، ومن المنتظر أن تخوض مباراة ودية أخرى أمام إنجلترا في ويمبلي في أكتوبر.

وبدد ميسي الشكوك حول اعتزاله الدولي بعد التتويج بكأس العالم وسجل هدفاً في الفوز 2-صفر على بنما وثلاثية في فوز ساحق 7-صفر على كوراساو ودياً، وسط أجواء احتفالية بين جماهير الأرجنتين في مارس الماضي.