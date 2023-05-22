فينيسيوس يقطع الطريق البعيد لمناهضة العنصرية

مدريد (رويترز)

اتهم البرازيلي فينيسيوس جونيور رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، وإسبانيا بالعنصرية، بعد تعرض مهاجم ريال مدريد لإساءات من المدرجات، خلال الهزيمة من فالنسيا في استاد ميستايا أمس.

وتوقفت المباراة عشر دقائق بسبب هتافات الجماهير ضد فينيسيوس الذي اشتبك مع لاعبي فالنسيا وتعرض للطرد في الشوط الثاني.

وكتب فينيسيوس عبر تويتر بعد المباراة "لم تكن المرة الأولى أو الثانية أو الثالثة، العنصرية معتادة في الدوري الإسباني، إدارة المسابقة تعتبرها عادية، الاتحاد الإسباني يعتبرها طبيعية والمنافسون يشجعونها".

وأضاف: "كانت البطولة في السابق تنتمي لرونالدينيو ورونالدو وكريستيانو وميسي، واليوم تخص العنصريين.

"بلد جميل، رحب بي وأحببته، لكنه تقبل تصدير للعالم صورة الدولة العنصرية، أشعر بالأسف تجاه الإسبانيين الذين لا يتفقون معي، لكن اليوم في البرازيل أصبحت إسبانيا معروفة كبلد للعنصريين".

وتابع "أنا قوي وسأقطع الطريق كله لمناهضة العنصريين حتى إذا كان الطريق بعيداً".

وأدان كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الواقعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال المدرب الإيطالي "كان يوماً حزيناً في ميستايا، حيث أظهرت مجموعة من المشجعين أسوأ ما فيهم، حان الوقت للتوقف عن الكلام والتصرف، لا مكان للعنصرية في كرة القدم أو بالمجتمع، لا للعنصرية في أي مكان".

وذكرت رابطة الدوري الإسباني أنها ستطلب كل اللقطات المتاحة للتحقيق في الواقعة.

وأضافت في بيان: "إذا حددنا أي جريمة كراهية سنتخذ الإجراء القانوني المناسب".

وتلقت رابطة الدوري الإسباني شكاوى في السابق من تعرض فينيسيوس لإهانات عنصرية أو سباب.

وتحقق الشرطة الإسبانية أيضاً في جريمة كراهية ضد اللاعب البرازيلي، بعد العثور على دمية مشنوقة على جسر خارج ملعب تدريب ريال مدريد، تحمل قميصه رقم 20 في يناير الماضي.