نابولي يُفسد احتفالية الإنتر بنهائي الأبطال

روما (أ ف ب)

تغلب نابولي بطل الموسم الحالي على إنتر المنقوص عددياً 3-1، في المرحلة السادسة والثلاثين من بطولة إيطاليا لكرة القدم، في حين صعد لاتسيو الى المركز الثالث على حساب إنتر بالذات، بفوزه خارج ملعبه على أودينيزي 1-صفر.

ورفع نابولي رصيده إلى 86 نقطة في المركز الأول، في حين رفع لاتسيو رصيده في المركز الثالث إلى 68 نقطة، متقدماً بفارق نقطتين عن إنتر ومتخلفاً بفارق نقطة واحدة عن يوفنتوس الثاني الذي يلعب اليوم مع مضيفه إمبولي.

دخل إنتر المباراة منتشياً من بلوغه نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ تتويجه باللقب عام 2010، وذلك بعد تخطيه جاره ميلان ذهاباً وإياباً.

وأجرى مدرب إنتر تعديلات كثيرة عل التشكيلة الأساسية التي خاضت المواجهة القارية، فأراح المهاجمين البوسني إدين دجيكو والأرجنتيني لاوتارو مارتينز وأشرك بدلاً منهما البلجيكي روميلو لوكاكو والأرجنتيني خواكين كوريا.

وكانت نقطة التحول في المباراة طرد لاعب إنتر روبرتو جاليارديني في الدقيقة 38.

واستغل نابولي النقص العددي في صفوف منافسه ليفتتح التسجيل عبر الكاميروني أندريه فرانك زامبو انغيسا (67).

بعدها أخرج مدرب نابولي لوتشانو سباليتي هداف الفريق النيجيري فيكتور أوسيمهن، في خطوة لم يحبذها هداف الدوري المحلي.

وبعد أن أدرك لوكاكو التعادل لإنتر (82) رد نابولي بهدفين متأخرين، الأول بتسديدة صاروخية لمدافعه جوفاني دي لورنتسو (85) والثاني عن طريق البديل جانلوكا جايتانو (90+4).

ويملك إنتر ثلاث مباريات قبل مواجهة مانشستر سيتي في نهائي دوري الأبطال في العاشر من يونيو المقبل، على ملعب أتاتورك في إسطنبول من بينها نهائي كأس إيطاليا ضد فيورنتينا في 24 الحالي.

وفي المباراة الثانية عزز لاتسيو آماله في المشاركة في دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه الثمين خارج ملعبه على أودينيزي بهدف سجله هدافه تشيرو إيموبيلي في الدقيقة 61 من ركلة جزاء.

وهبط كريمونيزي رسميًا إلى الدرجة الثانية الإيطالية بعد موسم واحد في دوري الأضواء، وذلك بعد تعادل سبيتسيا ومضيفه ليتشي سلبًا.

وبات كريمونيزي، صاحب المركز التاسع عشر وقبل الأخير، على بُعد سبع نقاط من أول المراكز الآمنة الذي يحتله سبيتسيا السابع عشر (24 مقابل 31)، قبل مباراتين من نهاية الموسم، وبالتالي بات من المستحيل اللحاق به.

ولحق كريمونيزي بسامبدوريا المتذيل (18 نقطة) الذي سبق وهبط سابقًا إلى الدرجة الثانية.

وتتنافس ثلاثة فرق في آخر مرحلتين لتفادي احتلال المركز الثامن عشر، الذي يعيد صاحبه الى "سيري ب" وهي فيرونا (30)، سبيتسيا (31) وليتشي (33).

وتأكد صعود فريقين حتى الآن الموسم المقبل من الدرجة الثانية، هما جنوى وفروزينوني.

أما فيورنتينا الذي يخوض مباراتين نهائيتين، واحدة ضد إنتر في نهائي كأس إيطاليا، وثانية ضد وستهام في مسابقة كونفرنس ليج، فتعادل مع تورينو 1-1.

سجل لوكا يوفيتش هدف فيورنتينا قبل أن يعادل أنتونيو سانابريا لتورينو.