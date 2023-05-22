فالنسيا يعبر نحو «البقاء» من «البوابة الملكية»

برشلونة (أ ف ب)

أسدى فالنسيا خدمة كبيرة لأتلتيكو مدريد وأسقط ريال مدريد 1-صفر، ليعزّز الأول آماله بالبقاء في الدوري الإسباني لكرة القدم، في لقاء طغت عليه الإساءات العنصرية بحق اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور.

منح اللاعب الشاب دييجو لوبيس التقدم لفالنسيا في الشوط الأول (33)، إلا أنّ الشوط الثاني كان فوضوياً وشهد توترًا بين فينيسيوس والجماهير المضيفة في ملعب ميستايا، قبل أن يُطرد المهاجم البرازيلي في وقت لاحق لتوجيهه ضربة لأوجو دورو خلال تداخل بينهما.

وتأخرت المباراة لدقائق عدّة، بعدما تعرّض اللاعب البرازيلي لإساءة عنصرية واضحة من قبل أحد مشجعي فالنسيا.

ووقف فينيسيوس خلف المرمى متوجهاً إلى أحد الجماهير مشيراً إليه، فيما وقف إلى جانبه مواطنه إيدر ميليتاو.

وتحدث حكم المباراة ريكاردو دي بيرغوس بينغوتيسيا مع مسؤولي الملعب، الذين طالبوا بإيقاف الإساءات العنصرية فوراً كي تستمر المباراة.

وقال المدرب الإيطالي لريال مدريد كارلو أنشيلوتي لموفيستار: "لا أريد أن أتحدث عن كرة القدم، أريد أن أتحدث عما حدث هنا، إنه أكثر أهمية".

وأضاف: "استاد يصرخ قردًا للاعب، وأن المدرب يفكّر في إخراج اللاعب، هناك شيء سيء في هذا الدوري".

بدوره، وقال داني سيبايوس لاعب وسط "النادي الملكي" لموفيستار: "هناك عدم احترام لفينيسيوس يظهر بشكل مستمر في كل ملعب تقريباً في إسبانيا".

وتابع: "إنه لأمر مخز أننا وصلنا إلى هذه النقطة. صحيح أن المدرب سأله عما إذا كان يريد الاستمرار في اللعب".

وأردف :"فينيسيوس محترف وقال إنه يريد الاستمرار في مساعدة الفريق، لكننا نرى أننا لا نستطيع فعل أي شيء".

من جهته، اعتذر مهاجم فالنسيا الهولندي جاستن كلويفرت لفينيسيوس نيابة عن ناديه. وقال لموفيستار: "أعتذر منا، كل فريق فالنسيا، لأن هذه ليست كرة قدم. إنها سيئة للغاية".

استمر التأخير لحوالى عشر دقائق، لتُستكمل المباراة بعدها ويتصدى الحارس الجورجي جيورجي مامارداشفيلي بشكل رائع لمحاولة فيدي فالفيردي.

ومن ثمّ تصدى حارس فالنسيا بشكل رائع لتسديدة الألماني توني كروس من ركلة حرّة.

وشهد الوقت بدل عن الضائع إشكالاً بين لاعبي الفريقين، قبل أن يطرد فينيسيوس لضربة دورو بذراعه.

وتقدم فالنسيا الى المركز الثالث عشر برصيد 40 نقطة، ليقترب أكثر من تأكيد بقائه في دوري النخبة.

وبقي ريال مدريد في المركز الثالث، بعدما انتزع أتلتيكو مدريد فوزًا مهمًا على حساب أوساسونا بثلاثية نظيفة ليتقدم الى المركز الثاني.

وبات في رصيد أتلتيكو 72 نقطة متقدمًا بنقطة يتيمة عن ريال مدريد، قبل 3 مراحل على نهاية "لا ليجا".

في المقابل، يحتل أوساسونا المركز التاسع برضيد 47 نقطة.

ومنح يانيك كاراسكو التقدم لـ "روخيبلانكوس" ضد وصيف بطل كأس إسبانيا، بعد تمريرة حاسمة من الفرنسي أنطوان جريزمان (44).

وأجبر المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني على استبدال المهاجم المخضرم ألفارو موراتا، بعد تعرّضه لضربة قوية في الظهر من مدافع أوساسونا دافيد جارسيا.

وضاعف ساؤول نيجيز من تقدم فريقه بعد تقدمه نحو المنطقة وأطلق تسديدة قوية (62).

وحسم الأرجنتيني أنخل كوريا مهرجان الأهداف بثالث، من تسديدة منخفضة اثر تمريرة بينية من رودريجو دي بول (82).

وحسم أتلتيكو عودته للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفوزه على أوساسونا، وذلك بعد خروجه المذلّ من دور المجموعات.