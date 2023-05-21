«القمر السماوي» ملك «البريميرليج»

لندن (وكالات)

احتفل مانشستر سيتي بتتويجه بطلاً للدوري الإنجليزي الممتاز في كرة القدم، بعد فوزه على ضيفه تشيلسي 1 - صفر في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة، وضمن «السيتي» التتويج بلقبه الثالث توالياً، والخامس في آخر ست سنوات، والتاسع في تاريخه، بعد أن فشل أرسنال في تضييق الخناق عليه، ولن يتمكن بالتالي من اللحاق به حسابياً.

وارتأى مدرب «السيتي» بيب جوارديولا إراحة معظم عناصر التشكيلة الأساسية الذين خاضوا مباراة القمة أمام ريال مدريد الإسباني في إياب نصف النهائي، وانتهت بفوز ساحق لمصلحة «القمر السماوي» برباعية، وشارك بالفريق الرديف، وفي بداية المباراة، وقف لاعبو تشيلسي وجهاً لوجه تحية للأبطال، وهو تقليد معتمد في إنجلترا.

وسجل المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز هدف المباراة الوحيد، بعد مرور 12 دقيقة، عندما انفرد بحارس تشيلسي، الإسباني كيبا أريسابالاجا وسدد داخل الشباك، والهدف هو السابع عشر لألفاريز هذا الموسم في مختلف المسابقات، ليحتفظ فريقه بسجله خالياً في آخر 24 مباراة في مختلف المسابقات أيضاً.

وكاد كالفن فيليس يسجل باكورة أهدافه منذ انتقاله إلى «السيتي» مطلع الموسم الحالي، قادماً من ليدز، لكن القائم أبعد كرته الرأسية في الشوط الثاني، وسجل ألفاريز هدفاً ثانياً، لكنه ألغي بعد أن تبين أن الجزائري رياض محرز لمس الكرة قبل أن يمررها له لدى التسجيل.

ويستطيع مانشستر سيتي إحراز الثلاثية هذا الموسم، حيث يلتقي جاره مانشستر يونايتد في نهائي كأس إنجلترا في الثالث من يونيو على ملعب ويمبلي، قبل أن يواجه في العاشر منه الإنتر الإيطالي في نهائي دوري الأبطال الساعي لإحرازها للمرة الأولى في تاريخه.

وجاءت بداية المباراة متوسطة المستوى، وسرعان ما فرض مانشستر سيتي سيطرته على مجريات اللقاء، وتوالت محاولاته الهجومية، بحثاً عن تسجيل هدف التقدم، فيما تراجع تشيلسي إلى وسط ملعبه لامتصاص حماس لاعبي مانشستر سيتي، مع الاعتماد على شن الهجمات المرتدة. وأسفرت هجمات مانشستر سيتي عن تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 12 عندما مرر كول بالمير الكرة إلى جوليان ألفاريز داخل المنطقة ليسدد كرة قوية عانقت الشباك.

بعد الهدف، استمرت سيطرة «السيتي» على مجريات اللقاء، وتوالت محاولاته الهجومية، بحثاً عن تسجيل هدف ثانٍ يؤمن به تقدمه، وظل اللعب منحصراً في وسط الملعب، حتى جاءت الدقيقة 29، والتي شهدت فرصة خطيرة لمانشستر سيتي، عندما لعبت كرة طولية خلف مدافعي تشيلسي إلى داخل المنطقة من الناحية اليمنى، قابلها فيل فودين بتسديدة ساقطة، لكن كرته مرت بجوار القائم الأيمن للحارس كيبا.

وكاد تشيلسي أن يسجل هدف التعادل، عندما لعبت كرة عرضية من الجانب الأيسر، قابلها كونور كالاجر بضربة رأس، لكن كرته اصطدمت بالقائم الأيسر.

ومع بداية الشوط الثاني، أصبح اللعب سجالاً بين الفريقين بحثاً عن تسجيل الأهداف، ولكن الدقائق الأولى من هذا الشوط لم تشهد أي محاولات خطيرة على المرميين، لينحصر اللعب في وسط الملعب، وظل الوضع على ماهو عليه حتى جاءت الدقيقة 58، والتي شهدت فرصة خطيرة لمانشستر سيتي عندما لُعبت ركلة حرة من الجانب الأيسر إلى داخل منطقة تشيلسي، ارتقى إليها كالفين فيليبس وقابلها بضربة رأس قوية، لكن كرته اصطدمت بالقائم الأيسر.

وفي الدقيقة 71 سجل مانشستر سيتي الهدف الثاني، عندما توغل رياض محرز بالكرة من الناحية اليمنى، ليصبح في مواجهة الحارس كيبا، حيث مررها إلى ألفاريز داخل منطقة الست ياردات، ليقابلها بتسديدة قوية، لكن الحكم عاد لتقنية حكم الفيديو المساعد، وألغى الهدف بعدما لمست الكرة يد محرز أثناء تسلمه للكرة، وتمر الدقائق المتبقية من دون جديد، قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء بفوز «السيتي» بهدف، وأعقب ذلك تتويج «البلومون» بالدرع.