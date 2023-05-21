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«سوبر سيتي» «ليلة سعيدة»

«سوبر سيتي» «ليلة سعيدة»
22 مايو 2023 01:59

عمرو عبيد (القاهرة)

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عمت فرحة التتويج بأكبر بطولة محلية، بعدما تأكد رسمياً حصول مانشستر سيتي على لقب «البريميرليج» بعد خسارة أرسنال في الجولة 37، وجاءت أغلب أغلفة الصحف الإنجليزية لتشارك في احتفالات السيتي، بعد إنجاز فريد هذا الموسم.
«الثلاثية» كانت العنوان الأبرز في الصحافة الإنجليزية، حيث كتبت «مانشستر إفينينج» عن «سوبر سيتي» الذي حقق «الهاتريك» بحفاظه على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثالثة على التوالي، وأشارت إلى أن «البريميرليج» يُعد اللبنة الأولى في رهان ثلاثية الموسم الحالي لـ«كتيبة بيب»، وهو المعنى الذي أكدته «ستار سبورت» بقولها إن جوارديولا يريد ضم دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي إلى «ثلاثية الموسم»، التي أشارت إليها «إكسبريس» بعنوان «الدور الآن على اليونايتد والإنتر»!

البريميرليج
مانشستر سيتي
الدوري الإنجليزي
البريمرليج
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