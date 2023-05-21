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منصور بن زايد: نبارك لمانشستر سيتي التتويج المستحق بلقب «البريميرليج»

منصور بن زايد: نبارك لمانشستر سيتي التتويج المستحق بلقب «البريميرليج»
22 مايو 2023 01:59

أبوظبي (الاتحاد)

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بارك سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، مالك نادي مانشستر سيتي، تتويج الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثالثة على التوالي.
وقال سموه، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «نبارك لنادي مانشستر سيتي تتويجه المستحق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، للمرة الثالثة على التوالي، متوجهين بخالص التهاني لجميع اللاعبين والطاقم الفني بقيادة جوارديولا ومشجعي الفريق في كل مكان، متطلعين إلى مواصلة النادي إنجازاته في كافة البطولات وتعزيز مكانته بين الفرق العالمية».
واحتفل «السيتي» بتتويجه بلقب «البريميرليج» للمرة الثالثة على التوالي، والتاسع في تاريخه، عقب فوزه على ضيفه تشيلسي 1-0، خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في «الجولة 37» من المسابقة.
ويدين «السيتي»، الذي توج بلقبه الخامس في آخر 6 مواسم، بالفضل في الفوز للاعبه جوليان ألفاريز الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 12، ورفع مانشستر سيتي، الذي تتبقى له مباراتان بالدوري، رصيده إلى 88 نقطة في صدارة الترتيب، علماً بأنه تُوج باللقب بشكل رسمي أمس الأول عقب خسارة أرسنال أمام نوتنجهام فورست بهدف، ومازال بإمكان «السيتي» التتويج بلقبين آخرين هذا الموسم، حيث يواجه إنتر ميلان الإيطالي في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 10 يونيو المقبل في إسطنبول، كما يواجه مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم 3 يونيو على ملعب ويمبلي.

الدوري الإنجليزي
منصور بن زايد
مانشستر سيتي
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