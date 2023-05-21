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العين إلى نهائي كأس «أبوظبي الإسلامي»

العين إلى نهائي كأس «أبوظبي الإسلامي»
22 مايو 2023 01:59

معتصم عبدالله (دبي)

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حجز العين «حامل اللقب»، أولى بطاقات الدور النهائي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بخسارته أمام مضيفه النصر 0-1، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس على استاد آل مكتوم، في إياب الدور نصف النهائي، مستفيداً من أفضلية الفوز ذهاباً 4-1 على استاد هزاع بن زايد.
وينتظر «الزعيم» المتأهل إلى النهائي الرابع في تاريخه في «كأس الرابطة» بعد النهائي مواسم 2008-2009 «البطل»، 2010-2011 «الوصيف»، 2021-2022 «البطل»، المتأهل من مواجهة الشارقة وضيفه الجزيرة مساء اليوم في ختام إياب نصف النهائي.
ويسدل النهائي المرتقب لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، والمقرر يوم 27 مايو الجاري على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في العاصمة أبوظبي، الستار على منافسات الموسم الحالي 2022-2023. وانتظر «العميد» حتى الشوط الثاني لينجح في تسجيل هدف المباراة الوحيد بواسطة المغربي عادل تاعرابت من كرة هيأها «البديل» عمر جمعة من الجهة اليمنى، وهو الهدف الرابع للهداف المغربي من أصل 10 لفريقه في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

العين
مصرف أبوظبي الإسلامي
النصر
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