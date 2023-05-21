«بلدية أبوظبي» تنظم بطولة للكرة الشاطئية

أبوظبي (الاتحاد)

تشجيعاً لأفراد المجتمع على الاهتمام بممارسة الرياضة، وتفعيلاً للمرافق المجتمعية بما فيه إسعاد ورفاهية كافة الشرائح والفئات، نظمت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية المدينة فعالية كرة القدم الشاطئية لمدة 3 أيام متتالية على شاطئ كورنيش أبوظبي، وذلك بالتعاون مع نادي الجزيرة الرياضي.

واستقطبت الفعالية مجموعات عديدة من الشباب، الذين أجريت بينهم مسابقة في كرة القدم الشاطئية، حيث تم تقسيم المشاركين إلى فرق تنافست فيما بينها على مدى 3 أيام للوصول إلى المراكز المتقدمة في المسابقة، كما تم تكريم الفرق المتصدرة الفائزة بالمراكز الأولى، بالإضافة إلى تكريم الشركاء الاستراتيجيين.

يأتي تنظيم هذه الفعالية من منطلق اهتمام بلدية مدينة أبوظبي ومراكزها الفرعية بتعزيز دورها المجتمعي، وتشجيع كافة شرائح وفئات المجتمع على ممارسة الرياضة وتثقيفهم بأهميتها لصحة الفرد، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، بالإضافة إلى تفعيل المرافق البلدية التي تم إنشاؤها لإسعاد أفراد المجتمع وتعزيز معايير جودة الحياة، بما يناسب النهضة الحضارية والعمرانية التي تشهدها أبوظبي.