«الحمرية لألعاب القوى» يحرز فضية «غرب آسيا»

الشارقة (وام)

حصد فريق الحمرية لألعاب القوى، فضية بطولة غرب آسيا التي أقيمت في تايلاند، حيث فاز لاعب الفريق جاسم سعيد العبدولي، والمركز الثاني على مستوى غرب آسيا، مهدياً منتخبنا الوطني هذا الإنجاز في مشاركته الأولى بالبطولة. وعبر صاحب الفضية عن سعادته بهذا الإنجاز التاريخي، مؤكداً أنه يبرز العمل الكبير الذي يقوم به اتحاد الخماسي الحديث برئاسة الدكتورة هدى المطروشي، مشيداً بالمساهمة الفعالة لنادي الحمرية، في ظهوره وتمثيله منتخب الإمارات، موجهاً شكره لمجلس إدارة النادي برئاسة جمعة الشامسي ومشرف فريق ألعاب القوى ثامر الشامسي ومدرب الفريق جاسم درويش.