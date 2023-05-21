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دورتموند لا يرفض الهدايا

دورتموند لا يرفض الهدايا
21 مايو 2023 21:57

برلين (د ب أ)


اغتنم بروسيا دورتموند الفرصة التي منحها لها غريمه التقليدي بايرن ميونيخ، لاعتلاء قمة جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم، وأصبح على مشارف التتويج باللقب الذي غاب عنه منذ موسم 2011/ 2012، عقب فوز الثمين والمستحق 3/ صفر على مضيفه أوجسبورج، اليوم الأحد، في المرحلة الـ33 (قبل الأخيرة) للمسابقة.
وارتفع رصيد دورتموند، الذي حقق فوزه الـ22 في البطولة هذا الموسم والرابع في لقاءاته الخمسة الأخيرة، إلى 70 نقطة، متفوقاً بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه بايرن، حامل اللقب في المواسم العشرة الأخيرة، الذي تلقى خسارة قاسية 1/ 3 أمام مضيفه لايبزج في المرحلة ذاتها أمس السبت.
في المقابل، توقف رصيد أوجسبورج، الذي حقق انتصاراً وحيداً في مبارياته العشر الأخيرة بالمسابقة، عند 34 نقطة في المركز الرابع عشر، بفارق نقطتين فقط أمام مراكز الهبوط. 

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ورغم الفرص العديدة التي سنحت لدورتموند، لكنه عجز عن هز الشباك خلال الشوط الأول، الذي شهد لعب أوجسبورج بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه فيليكس أودوخاي في الدقيقة 38.
وفي الشوط الثاني، تقمص النجم الإيفواري سيباستيان هيلير دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله الهدفين الأول والثاني لدورتموند في الدقيقتين 58 و84، قبل أن يحرز براندت الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.
وأصبح فوز دورتموند على ضيفه ماينز في المرحلة الأخيرة للمسابقة الأسبوع المقبل، كافياً لتتويجه باللقب رسمياً، دون النظر لنتيجة مباراة بايرن مع مضيفه كولون، التي تجرى في اليوم نفسه.

بروسيا دورتموند
بايرن ميونيخ
لايبزج
الدوري الألماني
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