الإثنين 22 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

منصور بن زايد: نبارك لنادي مانشستر سيتي تتويجه للمرة الثالثة على التوالي

منصور بن زايد يهنئ  خادم الحرمين الشريفين على نجاح القمة العربية
21 مايو 2023 21:48

هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، نادي مانشستر سيتي على تتويجه المستحق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، للمرة الثالثة على التوالي.
وقال سموه عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «نبارك لنادي مانشستر سيتي تتويجه المستحق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، للمرة الثالثة على التوالي، متوجهين بخالص التهاني لجميع اللاعبين والطاقم الفني بقيادة غوارديولا ومشجعي الفريق في كل مكان، متطلعين إلى مواصلة النادي إنجازاته في كافة البطولات، وتعزيز مكانته بين الفرق العالمية».

أخبار ذات صلة
منصور بن زايد: نبارك لمانشستر سيتي التتويج المستحق بلقب «البريميرليج»
منصور بن زايد: "مبادلة" تواصل دورها الرائد في تعزيز دعائم اقتصاد وطني قائم على المعرفة

 

 

 

 

 

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
منصور بن زايد
نادي مانشستر سيتي
آخر الأخبار
الإمارات وماليزيا .. شراكة متينة وتعاون مثمر في المجالات كافة
الإمارات
الإمارات وماليزيا .. شراكة متينة وتعاون مثمر في المجالات كافة
اليوم 02:01
خبراء لـ « الاتحاد»: التعاون الوثيق بين الدولة وماليزيا  يعزز الاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم
الإمارات
خبراء لـ « الاتحاد»: التعاون الوثيق بين الدولة وماليزيا  يعزز الاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم
اليوم 02:01
«النقل المتكامل»: تطوير الخدمات أولوية
الإمارات
«النقل المتكامل»: تطوير الخدمات أولوية
اليوم 02:01
خليفة الظاهري متحدثا أمام المنتدى (من المصدر)
الإمارات
«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تشارك في المنتدى الاقتصادي الدولي
اليوم 02:01
«التنمية الأسرية».. دور ريادي في دعم الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة
الإمارات
«التنمية الأسرية».. دور ريادي في دعم الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة
اليوم 02:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©